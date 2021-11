La Farmacia comunale non riapre almeno fino a dicembre

Chiara De Carli

Cattive notizie per i fontevivesi: almeno fino ad inizio dicembre la farmacia comunale di via Roma non potrà riaprire i battenti. Lo ha deciso martedì il Tar di Parma che, chiamato a pronunciarsi nel «braccio di ferro» legale tra il Comune di Fontevivo e la farmacista Miriam Iezzi, in attesa del vaglio della domanda da parte del Collegio ha sospeso il provvedimento emesso dal responsabile del settore Affari generali del Comune con cui «l'amministrazione comunale ordina lo sgombero dei locali entro il giorno 10 novembre 2021», fino alla camera di consiglio in programma l'1 dicembre.

La Iezzi prosegue dunque sulla sua strada, chiedendo che sia un tribunale a decidere se deve lasciare o meno l'incarico che ha svolto negli ultimi 15 anni o se posa rimanere al suo posto per altri 15 con un rinnovo della concessione e l'annullamento tutte le delibere e determine che hanno portato, nei giorni scorsi, alla vendita della licenza. Ma al di là della disputa legale, ora i fontevivesi dovranno affrontare il problema della sospensione di un servizio essenziale fino alla pronuncia del Tar.

Se fino al giorno 22 il Comune aveva predisposto un servizio di consegna a domicilio per le persone con difficoltà a spostarsi nei paesi vicini per acquistare i farmaci, diventa ora necessario e urgente trovare una soluzione adeguata per tutti, anche se negli uffici municipali si confida che la situazione venga definita celermente.