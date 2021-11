Rinnovato, più bello e sicuro: riapre mycinem@

Gianluigi Negri

Buio in sala e poltrone rosse. A distanza di quasi 600 giorni dal febbraio 2020, riapre il mycinem@ (sì, con la m minuscola) facendo recuperare a Fidenza la sua sala di prima visione, insieme alla gioia e alle emozioni del grande schermo. La data della riapertura è fissata per giovedì 25 novembre: in quella sera, il cinema gestito da Fidenza Cultura aps (con la collaborazione del circolo «La Notte Americana») si presenterà al pubblico con diverse novità.

A svelarle sono Gilberto Berzolla e Gianluca Cremona (presidente e vicepresidente di Fidenza Cultura) insieme a Pietro Capra (presidente de «La Notte Americana», storico circolo co-fondato dal compianto Angelo Conforti).

«Intanto – annunciano – abbiamo aggiunto delle poltrone e aumentato la distanze tra le varie file, per una maggiore comodità del pubblico. Rimuovendo del tutto la vecchia tribuna telescopica, che prima si trovava in fondo alla sala, ora il cinema ha cento posti in tutto (prima erano 88, ndr). Poi abbiamo realizzato un corridoio centrale, completamente nuovo, per raggiungere le poltrone con maggiore facilità».

La parte del leone, in una riqualificazione i cui costi ammontano a 45 mila euro e che è iniziata lo scorso gennaio, l'ha fatta il nuovo impianto di aerazione e purificazione dell'aria: «E' stato un investimento cospicuo, ma ci dà la possibilità di purificare completamente l'aria tre volte all'ora. Abbiamo utilizzato i fondi del ministero, legati ai ristori per la pandemia».

Altra grande novità rispetto al passato, il numero dei giorni di programmazione. Se in precedenza non veniva mai sfruttato il venerdì, ora invece ci saranno spettacoli serali al giovedì e venerdì, uno pomeridiano e uno serale al sabato, due pomeridiani e uno serale alla domenica.

Berzolla, Cremona e Capra ringraziano poi l'amministrazione: «Ci sostiene fin dall'inizio. Nel 2017 ci ha aiutato per il fondamentale acquisto del proiettore digitale. Ci incoraggia e appoggia l'assessore alla Cultura Bariggi. Prima della chiusura forzata, eravamo in forte crescita come presenze: speriamo di tornare presto, con l'affetto del pubblico, ai numeri di prima. Abbiamo un pubblico prevalentemente femminile e siamo contenti di inaugurare il mycinem@ nella Giornata contro la violenza sulle donne». Con 48 serate di cinema estivo alle spalle, poi e per fortuna, il «filo rosso» con gli spettatori non si è mai spezzato. Ora bisognerà solo rinsaldarlo.