Sì bipartisan alla via Emilia bis

La via Emilia bis approda in commissione Territorio, ambiente e mobilità all'interno due risoluzioni presentate da consiglieri di maggioranza e da quelli della Lega. Entrambi gli atti di indirizzo chiedono alla Giunta di realizzare tratti alternativi alla via Emilia per sgravare alcuni territori dall'ingente mole di traffico che li attraversa ogni giorno. Voto positivo per la risoluzione della maggioranza (i due atti sono stati abbinati per l'esame), respinta quella della Lega.

Dei sei emendamenti presentati, tutti hanno avuto il via libera bipartisan tranne uno di Forza Italia che chiedeva la quarta corsia da Modena a Piacenza.

In commissione, presieduta da Stefano Caliandro, per la maggioranza a chiedere l'impegno della Regione sono stati i consiglieri Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) in una risoluzione firmata anche dal consigliere Matteo Daffadà (Partito democratico) e da Federico Amico (ER Coraggiosa). La richiesta è di inserire la realizzazione della via Emilia bis, tra Parma e Reggio Emilia, nel contratto di programma triennale di intervento sulla rete stradale regionale da stipulare con Anas nel 2022.

Per la minoranza, invece, la risoluzione presentata da Gabriele Delmonte e Maura Catellani (Lega) chiede alla Giunta di valutare «la possibilità di velocizzare la risoluzione del problema realizzando il tratto alternativo alla SS9 che insiste sul tragitto Villa Cella-Calerno (attraversando Cadè) tramite una classificazione di strada provinciale, avviando a tal fine un confronto con la Provincia di Reggio Emilia e le amministrazioni comunali interessate».

Daffadà ha ricordato che sono state raccolte 7mila firme di cittadini. «Il nuovo asse - ha sottolineato- garantirebbe un traffico scorrevole, libererebbe dalla mole asfissiante di veicoli molti paesi, svilupperebbe il trasporto pubblico e migliorerebbe l'ambiente, rendendo anche l'aria più pulita».

