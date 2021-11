Trovato morto Massimo Spaggiari: aveva 45 anni

Christian Marchi

Il mancato appuntamento della domenica mattina al bar e due giorni passati senza farsi sentire.

Nonostante fosse quasi normale (amava prendersi del tempo per sé), non faceva comunque mai mancare un messaggio alla sorella o agli amici più stretti. Tanto che questa assenza ha fatto subito scattare l’allarme. È stato ritrovato senza vita, infatti, probabilmente a causa di un malore, Massimo Spaggiari. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì nella sua nuova abitazione di via Togliatti a San Siro di Torrile, dove si era trasferito da poco.

Lo «Spaggio», come lo chiamavano in paese – 45 anni, non era sposato, la madre morta 4 anni fa – era molto affezionato al suo lavoro di progettista tecnico in un’azienda di San Secondo parmense in cui lavorava da molti anni. Ma soprattutto era molto conosciuto all’interno della comunità di Colorno: il suo punto di riferimento era il bar San Rocco, di cui Massimo era una vera e propria presenza fissa. Lì, si ritrovava con i tanti amici e conoscenti delle diverse compagnie che si sono avvicendate nel corso degli anni.

«Quando c’era lui, l’atmosfera si riempiva di felicità e allegria – ha ricordato, commosso, Raffaele Piccinini, molto legato a Spaggiari –. Lo “Spaggio” era una persona con la quale ci si confidava e ci si poteva parlare, anche per scambiarsi ragionamenti profondi. Per certi aspetti era anche molto saggio, nonostante in determinate situazioni fosse brusco, diretto e rigido: credeva così tanto nelle sue idee che nessuno poteva fargliele cambiare facilmente. A livello umano era generosissimo: se poteva dare una mano a qualcuno di cui si fidava, ci metteva il cuore e l’anima. Insieme, abbiamo condiviso tantissimi momenti, tra cui i viaggi. L’ultimo, due settimane di due anni fa, prima del Covid, nella sua amata Sardegna con mia figlia e sua nipote. Amava molto i suoi nipoti: li ha sempre aiutati, facendo loro anche da “professore” e seguendoli nel percorso scolastico. Quando circa due anni fa ha perso la madre, con cui viveva e aveva uno stretto legame, ho cercato di stargli vicino il più possibile. E lo “Spaggio” ha ricambiato sostenendomi a sua volta durante la mia separazione».

«La vera amicizia rende inseparabili – ha concluso Raffaele –, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Ora che non ci sei più tutto è diverso, ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava. La nostra amicizia resterà sempre viva».