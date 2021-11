Un altro furto con il mattone: stavolta nel mirino finisce una parrucchiera

Un altro furto con il mattone. Dopo quello perpetrato nella notte tra giovedì e venerdì scorso ai danni di un locale della Ghiaia, il bar Botanic, l'altra notte è andato in scena un colpo che si può definire fotocopia. A finire nel mirino questa volta un negozio di parrucchiera ecosostenibile, anch'esso nel cuore del centro. Il negozio visitato dai ladri si trova, infatti, nella centralissima via Verdi.

Dove, anche in questo caso, è stato usato un mattone, raccolto nelle vicinanze dell'attività commerciale. Proprio com'era accaduto in Ghiaia. Il furto è avvenuto l'altra notte, con ogni probabilità tra le 2 e le 5,30, dal momento che a dare l'allarme è stato il personale del bar che si trova a fianco al momento di aprire. Subito sono state avvertite le titolari che hanno denunciato l'episodio ai carabinieri. La tecnica usata fa proprio pensare che dietro ci possa essere la stessa «mano». Dopo aver sfondato il vetro con un mattone, l'autore del furto si è introdotto all'interno dal buco fatto nella porta ed è andato dritto verso la cassa portando via i contanti. Inoltre, ha arraffato un computer. Le parrucchiere, oltre agli altri danni, hanno così anche perso una giornata di lavoro dal momento che ieri il negozio è rimasto chiuso.

Tante, dunque, le similitudini con il furto in Ghiaia, anche se in via Verdi il ladro non si sarebbe ferito, a differenza della scorsa settimana quando, dopo aver infranto il vetro, si è tagliato lasciando dietro di sé qualche macchia di sangue.

M.Cep.