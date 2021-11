Violenza sessuale e lesioni, architetto patteggia 1 anno e 8 mesi

Georgia Azzali

Sicuro, con quel piglio deciso. La faceva sentire importante e desiderata. E Giulia (la chiameremo così) aveva creduto a quell'uomo, l'architetto vicino di casa, vent'anni più di lei. Aveva cominciato ad assecondarlo anche nelle sue manie, nelle continue richieste sessuali. Anche la sua vecchia relazione era stata travolta, spazzata via dalla determinazione del nuovo compagno. Finché Giulia si era ritrovata immobilizzata su un letto, costretta a subire le sue fantasie malate. Ma subito dopo aveva ritrovato forza e dignità per denunciare l'aggressione. E ieri il professionista, 59enne, origini campane, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi per violenza sessuale e lesioni personali. Il gup Adriano Zullo ha concesso la sospensione della pena, ammesso che l'architetto, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, partecipi per almeno sei mesi a specifici corsi di recupero dell'associazione «Liberiamoci dalla violenza».

Il vicino del palazzo di fronte, l'architetto. Con un appartamento che gli consentiva di buttare lo sguardo dentro la casa in cui Giulia viveva con il compagno. Da alcuni mesi abitava lì, ma lei lo aveva conosciuto nel maggio del 2018, grazie a una vicina. E lui era subito partito all'attacco: richiesta di amicizia su Facebook, telefonate e messaggi. Quando poi il compagno di Giulia era partito per un paio di settimane di ferie, tornando a casa in Sicilia, le aveva chiesto di accompagnarlo a visionare alcuni rivestimenti per un'abitazione di cui stava seguendo i lavori, ma in realtà era solo una scusa per portarla a cena.

Solo un'uscita, poi qualche chiacchiera dalle finestre, ma tanto era bastato per far scattare le prime liti con il compagno. Nel giro di qualche settimana la relazione si era consumata, fino all'addio, a fine agosto.

Era uscito di scena il vecchio compagno, e i rapporti con l'architetto si erano fatti sempre più stretti. Avevano cominciato a vedersi. Ma lui aveva ben presto buttato lì i primi discorsi bizzarri: «Devi comportarti da donna», le ripeteva spesso. Voleva che fosse più disinibita. E piano piano Giulia si era adeguata al suo «protocollo»: prima di un rapporto doveva denudarsi e bere ciò che lui le preparava. Giulia non ha mai saputo cosa ci fosse in quelle bevande, ma aveva l'impressione di essere in parte stordita subito dopo, mentre lui la mordeva, la graffiava e a volte le stringeva il collo fino a farle mancare l'aria. «Le piaceva farmi soffrire», ha raccontato Giulia davanti ai poliziotti in questura.

Ma per più di due mesi non è riuscita a liberarsi. Da lui. Dalle sue sopraffazioni. Eppure, verso la metà di settembre, era stato lui a dirle che si era stancato, perché lei non lo soddisfaceva più. E immediatamente l'aveva gettata sul letto, mordendole le labbra. «Non farmi del male», lo aveva implorato. Ma lui le aveva bloccato i polsi e si era messo sopra di lei. Poi aveva desistito, ma quando Giulia aveva cominciato a rimettersi la canotta che le aveva sfilato, lui le aveva afferrato di nuovo i polsi e le aveva abbassato i leggings.

L'ultimo affronto. Due giorni dopo Giulia è andata in Pronto soccorso. Poi ha continuato a pensare, a tormentarsi con mille perché. Finché, a fine ottobre, ha messo da parte ogni paura.