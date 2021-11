Ai domiciliari per furto esce e torna a rubare

Si trovava ai domiciliari, a Sant'Ilario, ma è uscita di casa. E, durante le ore di libertà, è andata a rubare, di nuovo, in un supermercato. Per questo è stata denunciata dai carabinieri. Al centro della vicenda una donna di 46 anni, già nota alle forze dell'ordine: sfruttando un permesso concessole dal magistrato, è uscita di casa e ha messo a segno un nuovo colpo in un supermercato del paese. La donna non è nuova a questo tipo di episodi, infatti si trovava ai domiciliari proprio per un furto commesso qualche tempo fa. Tuttavia non ha esitato e ha approfittato della concessione fattale dal magistrato per tornare a rubare .Ad accorgersi che qualcosa non andava, con quella cliente 46enne, sono stati i titolari di un supermercato di Sant'Ilario. La telefonata ai carabinieri è partita dopo che i responsabili del punto vendita hanno notato la donna che, dopo aver prelevato diversi generi alimentari dagli scaffali, aveva oltrepassato la cassa senza pagare. Per risalire all'identità della ladra, i militari hanno acquisito e studiato le immagini della videosorveglianza del supermercato. La 46enne è stata così denunciata alla Procura reggiana ancora una volta per furto.