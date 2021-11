Carlo Dondi, Collecchio perde un grande amico

Collecchio Collecchio piange la scomparsa di Carlo Dondi, 76 anni, pensionato, pilastro dell’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino dove è stato per tanti anni milite e membro del consiglio.

Lavoro, famiglia, ma anche politica hanno contraddistinto la vita di un uomo che ha vissuto appieno i cambiamenti che hanno segnato Collecchio, trasformatosi in pochi decenni da piccolo centro agricolo, dopo la guerra, a importante realtà industriale, negli anni Sessanta. Carlo, pur non avendo studiato, mise a frutto le sue capacità sul campo, imparando tanti mestieri e coltivando la passione per i motori. A metà degli anni Sessanta il matrimonio con Rita Mossini, coronato, poi, dalla nascita dei figli Patrizia e Stefano. Commosso il ricordo del presidente dell’Assistenza Volontaria, Roberto Carvin. «Se ne va una persona disponibile e competente - ha detto - che ha vissuto appieno la vita del sodalizio fornendo consigli preziosi sia sulle piccole che sulle grandi cose. È stato certamente un esempio, un modello sia come volontario che come consigliere. Un amico che tanto ha dato occupandosi della manutenzione dei mezzi e dell’acquisto dei nuovi e dell’organizzazione della campagne di raccolta fondi e tesseramento. Generoso, pratico, una figura di riferimento per tanti».

Dal 1970 al 1975 Carlo fu anche consigliere comunale in quota al Partito Comunista Italiano. Lo ricordano gli amici, sempre presente alle feste dell’Unità dove si rese utile come volontario. Una vita, la sua, fatta di passioni vere e fondata su valori come l’amicizia e la disponibilità verso il prossimo: fu, in gioventù, anche donatore Avis. Si impegnò anche a favore dell’Associazione Amici della Sierra Leone promuovendo l’invio nel Paese africano di alcune ambulanze. Aveva lavorato per molti anni alla Carlo Erba, prima del pensionamento ed era molto conosciuto a Collecchio dove era solito frequentare il bar Centrale, da Mauro. Lo piangono gli amici di sempre che lo ricordano come una «persona solare e al contempo seria, che aveva sempre la battuta pronta. Ci mancherà».

Se ne va un pezzo di storia di Collecchio, un uomo che ha dato tanto per la sua comunità. Lo piangono la moglie i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti e pronipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 9 nella chiesa parrocchiale di Collecchio.

G.C.Z.