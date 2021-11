Detenuto pestato e fatto inginocchiare: agente condannato a 1 anno e 4 mesi

In cella per un reato odioso: violenza sessuale su un minore. Un detenuto a rischio per la reazioni che a volte si scatenano tra gli altri reclusi. Ma il 4 aprile del 2015 botte e umiliazioni sarebbero arrivate da chi avrebbe dovuto garantire la sua sicurezza. Preso a calci e pugni in via Burla da due poliziotti della Penitenziaria, secondo l'accusa: uno è morto un anno dopo l'aggressione, mentre il collega - 50 anni, originario della provincia di Teramo - ieri è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per lesioni aggravate. Il pm Massimiliano Sicilia aveva chiesto due mesi in più: la pena è stata sospesa. Il giudice Cristina Pavarani ha disposto una provvisionale di 5.000 euro, oltre al risarcimento danni da stabilirsi in separata sede, per l'ex detenuto, che si era costituito parte civile, assistito dall'avvocato Federico Donelli.

Pochi giorni nel carcere di Parma. Anche per lui (origini sarde, oggi 41enne), come per tutti gli indagati per reati sessuali, via Burla sarebbe stato un mero passaggio verso un altro penitenziario. Ma proprio prima del trasferimento a Piacenza, con la scusa di accompagnarlo in magazzino, l'avrebbero chiuso in un'anticamera pestandolo brutalmente. «Io rimanevo in mutande, perché era già tanto che riuscivo, non riuscivo a fare null'altro, quindi era inutile vestirmi», ha poi raccontato. Tre-quattro giorni facendo attenzione a non sfiorare il corpo per il dolore di quegli ematomi, concentrati soprattutto sulla parte dorsale superiore, oltre che sull'occhio sinistro.

Nel capo d'imputazione viene contestata un'unica aggressione che sarebbe avvenuta il 4 aprile, ma il detenuto racconta che il giorno successivo i due agenti sarebbero tornati da lui imponendogli di stare in ginocchio: dall'una e mezza fino alle 6 di pomeriggio. E di nuovo il 6 aprile, verso le 13: «Stai in ginocchio, sei una m...», gli avrebbero detto.

E' sotto scacco. Impaurito. Ma si aggrappa a una speranza: mostra i segni delle botte a un'assistente volontaria del carcere, che subito dopo presenta un esposto. «Era viola, tutto ammaccato, lividi di grosse dimensioni su un fianco», ha poi dichiarato. C'è poi la testimonianza del vicino di cella che racconta: «Ricordo le vessazioni continue e le mazzate che ha preso nel corridoio, però il giorno non me lo ricordo». Anche il medico del carcere di Piacenza, in cui viene poi trasferito, nota immediatamente l'occhio nero e gonfio. E il suo stesso avvocato, Michele Dalla Valle, uno dei difensori che lo ha assistito nel procedimento per violenza sessuale, testimonia di aver visto quei lividi.

Eppure quel 4 aprile erano due i poliziotti della Penitenziaria. E anche secondo il vicino di cella fu l'altro agente, che nel frattempo è morto, a «guidare» la spedizione punitiva. Ma quale ruolo avrebbe avuto il collega finito sotto processo? E' lui che si presenta spontaneamente davanti agli investigatori appena capisce che la cosa sta esplodendo e spiega cosa sarebbe accaduto. Racconta «che nel momento in cui il collega accompagna lungo il corridoio il detenuto, improvvisamente gli sferra un colpo - sottolinea il difensore, Donata Cappelluto, durante l'arringa -. Ma è una reazione che io posso prevedere questa? È una condotta che mi si può rimproverare da un punto di vista penale?».

Insomma, il detenuto sarebbe stato certamente picchiato, ma solo dall'altro poliziotto, e il collega non avrebbe potuto fare nulla per evitare quel colpo improvviso. Nemmeno un'omissione, quindi, secondo la difesa. Ma quegli ematomi sarebbero stati troppo evidenti per essere stati provocate da un'unica persona, che per altro poi l'imputato avrebbe tentato di fermare. «Chiaramente le lesioni sono state causate da due persone e chiaramente nessuno ha provato a bloccare nessuno», ha evidenziato Donelli, l'avvocato di parte civile durante la discussione.

Un detenuto punito forse proprio per l'accusa che l'aveva fatto finire in cella. Colpevole o innocente, la sentenza, però, spettava ad altri scriverla.

Georgia Azzali