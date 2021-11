Fico: «Deciderà il Movimento se dialogare con Pizzarotti»

«Se il Movimento 5 Stelle tornerà a dialogare con il sindaco di Parma? Non me ne occupo adesso di questa cosa. Non è un fatto di dialogo con Federico Pizzarotti oppure no, è il M5S che poi deciderà la propria strada». Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto così a chi, ieri, a margine del suo intervento all'assemblea annuale dell'Anci, gli chiedeva se, in vista delle prossime amministrative 2022, ci fosse la possibilità di un ritorno al dialogo (politico) con l'ex esponente pentastellato, dal 2016 fuori dal partito di Beppe Grillo. A Fico, il sindaco di Parma ha replicato netto. «A Parma non si pone il problema. Il M5S è stato ridimensionato alle ultime elezioni comunali e, di fatto, non esiste il gruppo sul territorio: vengono fuori giusto per fare un po' di bandiera – ha dichiarato Pizzarotti -. Il problema, quindi, non si pone né dal punto di vista della volontà, né da quello della loro esistenza sul territorio». Il sindaco era stato sospeso dal M5S all'apertura di un'inchiesta e non ricevendo risposta per il suo reintegro, dopo l'archiviazione, aveva annunciato l'addio.

Giovanna Pavesi