I ragazzi di Sacca: «Spaggio, siamo molto di più che semplici amici»

Colorno Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Massimo Spaggiari, il 45enne colornese trovato morto, nella mattinata di martedì, nella propria abitazione di San Siro di Torrile, dove si era da poco trasferito.

Noto con il soprannome di «Spaggio», Massimo lavorava da anni come progettista tecnico in un’azienda di San Secondo ed era particolarmente conosciuto a Colorno - in particolare al bar «San Rocco» – così come nella frazione di Sacca, dove aveva trascorso gli anni della gioventù, «frequentando il Po con le sue lanche e i suoi argini; il campetto a fianco della chiesa; la nostra panchina di fronte alla bottega, i gradini sull’argine e la motonautica», gli hanno scritto i suoi amici di gioventù in una lettera.

«Abbiamo trascorso innumerevoli pomeriggi assolati insieme, prima con le nostre biciclette, e poi con le vespe ed i motorini, a parlare di ogni cosa: sembravano cose futili, ed invece, in quelle parole, quasi senza rendercene conto, sognavamo e progettavamo la nostra vita. La stessa vita che poi, “da grandi”, come troppo spesso accade, ci ha separati, ingurgitati dalla routine che ci fa perdere di vista le cose più genuine come i vecchi amici».

Sino alla tragedia di martedì mattina, in cui «le nostre strade – prosegue la lettera - si sono ancora incrociate, inaspettatamente e bruscamente, stavolta non per incontrarsi, ma per dirci ciò che nessuno di noi vorrebbe mai sentire di un proprio amico. Siamo stati molto più che solo amici: siamo stati un gruppo incredibilmente unito, come solo nei film o nelle canzoni li puoi trovare. Per noi sei sempre stato lo “Spaggio”, un nostro amico, uno di noi, uno di Sacca».

Michele Deroma