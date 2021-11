Nuovo Tardini verso la discussione in consiglio comunale

All'interno del Tardini ci sarà il Museo dello Sport di Parma su una superficie prevista di circa 500 metri quadrati, mentre le nuove tribune saranno distanziate come minimo di 10 metri dai confini delle case attorno allo stadio, rispetto ai 50 centimetri che sono il limite di oggi in alcuni punti.

Sono queste altre due novità emerse dalla quarta riunione di tre commissioni congiunte sulla questione del nuovo stadio. Anche ieri ci sono state altre due ore e mezzo di dibattito e confronto sul Tardini.

Il pubblico interesse

Un rappresentante dei Ccv e la consigliera del Pd Daria Jacopozzi hanno chiesto che venga organizzata un'assemblea pubblica coi cittadini sul tema, ma il percorso istituzionale è già definito: ci sarà un'ultima commissione che analizzerà una delibera in cui si dichiara che il progetto preliminare del Parma calcio ha un «pubblico interesse» e quindi si andrà, presumibilmente tra fine novembre e inizio dicembre alla discussione e al voto in consiglio. Se ci sarà un “sì”, allora il Parma dovrà preparare il progetto definitivo (quello che andrà in appalto ndr) che sarà sottoposto al vaglio della conferenza dei servizi. Alla conferenza spetterà dare eventuali prescrizioni sul progetto e, di seguito, dichiarare la «pubblica utilità» del progetto. Seguirà un ulteriore passaggio in consiglio comunale e infine il bando di gara per l'appalto del nuovo impianto. I tempi per questo iter saranno lunghi ed è prevedibile che non si arriverà al sì definitivo prima del prossimo autunno.

No allo spostamento

Stefano Perrone, responsabile del procedimento per il Parma calcio, ha spiegato, a fronte di una richiesta di Roberta Roberti (Misto) che chiedeva se si poteva considerare l'ipotesi di un nuovo stadio in zona Mercati, che «per quanto ci riguarda prima di arrivare a presentare questo progetto avevamo preso in esame tutte le ipotesi. Ma, anche in base agli orientamenti dell'Uefa e alle possibilità progettuali, alla fine l'unica scelta cui siamo arrivati è quella di ricostruire lo stadio nello stesso luogo, che per la città è da quasi 100 anni un simbolo importante». Il vicesindaco Bosi, da parte sua, ha spiegato che «siamo in presenza della proposta di un privato che non comporta, a differenza di quanto avviene in altre città nessun esborso da parte del Comune. Abbiamo condiviso questa scelta e l'unica alternativa, se si dice no, è che lo stadio rimanga così com'è».

Indotto e posti di lavoro

«Col nuovo stadio ci sarà anche un importante indotto in termini di lavoro - ha spiegato Perrone - perché per ogni evento saranno impiegate 600 persone al posto delle attuali 300. Ma ancor più rilevante sarebbe l'effetto dell'apertura continua dell'impianto: al posto delle attuali 3-4 persone ci sarebbe lavoro per circa 150 addetti, oltre ovviamente all'indotto indiretto». A favore del nuovo stadio si è detto Salzano (Effetto Parma), mentre i progettisti, Alessandro Zoppini e Monica Pedrini, hanno sottolineato che «tutte le osservazioni presentate saranno affrontate e prese in considerazione».

Gian Luca Zurlini