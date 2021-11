Università e lavoro, promosse le scuole di Parma

Piace o non piace, Eduscopio della Fondazione Agnelli con le sue classifiche esce ogni anno. La nuova edizione premia le scuole di Parma e provincia sia per la preparazione all'Università sia per il mondo del lavoro.

Per l'Università

Per l'Università, nel raggio di 20 chilometri, la graduatoria vede per il liceo classico al primo posto il Romagnosi e al secondo il Maria Luigia. Anche nel raggio di 30 chilometri primo è il Romagnosi, secondo lo Spallanzani di Reggio Emilia, terzo il Romani di Casalmaggiore, quarto il Paciolo D'Annunzio di Fidenza e quinto il Maria Luigia. Per lo scientifico, nel raggio di 20 chilometri il primo è l'Ulivi, secondo è il Marconi, terzo è il Bertolucci, quinto il San Benedetto e settimo il Maria Luigia. Se prendiamo il raggio di 30 chilometri, il primo è lo Spallanzani, secondo il Sanfelice di Viadana, terzo il Paciolo D'Annunzio, quarto l'Ulivi, sesto il Marconi, ottavo il Bertolucci, decimo il San Benedetto e dodicesimo il Maria Luigia. Per lo scientifico Scienze applicate nel raggio di 20 chilometri, il primo è il Marconi e il secondo è l'Ulivi. Il Marconi qui rimane primo anche nel giro di 30 chilometri, secondo il Zanelli di Reggio Emilia, terzo l'Ulivi e settimo il Berenini di Fidenza. Per le Scienze umane, nel raggio di 30 chilometri al primo posto c'è l'Albertina Sanvitale, seguita dal liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia. Per le Scienze umane economico sociale, l'Albertina Sanvitale è al terzo posto. Nel raggio di 30 chilometri per l'indirizzo linguistico, il primo è il Russell di Reggio, il quarto è il Marconi e settimo il Paciolo D'Annunzio. Per il liceo artistico subito dopo il Pascal di Reggio Emilia c'è il Toschi di Parma. Per l'istituto tecnico economico, al primo posto nel raggio di 20 chilometri c'è il Melloni, al terzo il Galilei, al quarto il Bodoni e al quinto il Suor Laura Mainetti di Traversetolo. Nel raggio di 30 chilometri, al primo c'è il Pascal di Reggio, ma subito dopo al terzo il Melloni, al quinto il Galilei di San Secondo, settimo il Gadda di Fornovo, ottavo il Bodoni, decimo il Paciolo D'Annunzio di Fidenza, undicesimo il Magnaghi di Salso e dodicesimo il Mainetti. Per il tecnico tecnologico, al primo il D'Arzo di Reggio Emilia, al secondo il Leonardo da Vinci, al terzo il Rondani, quarto il Galilei, quinto il Bocchialini. E nei 30 chilometri entra anche il Gadda. Se prendiamo il raggio di 10 chilometri, nell'indirizzo tecnico tecnologico l'Itis da Vinci è al primo posto, il Rondani al secondo e il Bocchialini al terzo.

Il Lavoro

In vista dell'ingresso nel mondo del lavoro, nel raggio di 20 km secondo l'indice di occupazione dei diplomati: per il tecnico economico con un indice del 70,9 primo è il Galilei, secondo il Bodoni, terzo il Melloni e il quinto è il Suor Laura Mainetti. Per il tecnico tecnologico: il primo è l'Itis da Vinci con un indice del 76.37, secondo il Galilei, quarto il Bocchialini e quinto il Rondani. Professionale servizi: il primo è il Magnaghi con un indice del 73.49, quarto è il Solari di Fidenza, settimo è il Giordani. Professionale industria e artigianato: primo è l'Ipsia Levi con un indice di 72.28. Se invece consideriamo un raggio 30 chilometri per il tecnico economico, il primo è il Magnaghi con un indice di occupazione del 75, il terzo è il Galilei, il quinto è il Paciolo D'Annunzio, sesto il Bodoni, settimo il Melloni, dodicesimo il Gadda e tredicesimo il Mainetti. Per il tecnico tecnologico, nel giro di 10 chilometri primo è l'Itis da Vinci, secondo il Bocchialini e terzo il Rondani. Professionale industria e artigianato, sempre nel giro di 30 chilometri: il primo è il Gadda con un indice di 84.21, il quarto è l'Ipsia Primo Levi.

Mara Varoli