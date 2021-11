Acquista l'auto usata ma l'agenzia non gliela intesta: indaga la Polizia locale

La Polizia locale di Fidenza, nel corso di un posto di blocco istituito lungo la via Emilia all’altezza di Parola, ha scoperto una probabile truffa avvenuta ai danni di una concittadina.

Nel corso delle verifiche di routine è emerso infatti che sebbene la carta di circolazione dell’auto riportasse un talloncino che ne attribuiva la proprietà alla signora in questione, il terminale evidenziava una realtà ben diversa. Infatti, sebbene la signora avesse regolarmente acquistato l’auto usata, questa risultava ancora intestata al precedente proprietario, il quale nel frattempo aveva presentato una denuncia per perdita di possesso. A seguito di scrupolose e attente indagini sono emersi elementi che hanno completamente scagionato i due ignari proprietari e fatto pensare a un comportamento doloso da parte dell’agenzia che aveva seguito la pratica di vendita dell’auto, motivo per cui la signora è stata invitata a presentare denuncia al comando dei carabinieri.

«Sono anche risultati come questi – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Davide Malvisi – a rendere evidente l’importanza di una programmazione capillare dei controlli sulle nostre strade. A questo proposito, sono ripresi i servizi realizzati in collaborazione con le altre forze dell’ordine, localizzati all’interno dei quartieri e frazioni di Fidenza, un’attività che in questi mesi ha dato risultati importanti e assolutamente rilevanti in ottica di protezione e sicurezza».

r.c.