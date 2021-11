Addio Cristian Apa, il «corazziere»

Anna Pinazzi

Nei ricordi di papà Antonio, il suo «super-Cristian» si colora: «cuore d'oro», «animo d'oro», «ragazzo d'oro». Le parole inciampano nel dolore, ma quel colore vivace, sacro e prezioso, Antonio lo riesce a ripetere forte e chiaro. Perché suo figlio era così: un coraggioso e luminoso «corazziere». Tanto forte da disputare, prima di quanto si potesse immaginare, la battaglia per la vita: Cristian Apa, a soli 21 anni, ha lasciato improvvisamente, causa una leucemia fulminante, mamma Loris, papà Antonio, i fratelli Lorenzo e Maria Chiara.

«Siamo distrutti – Antonio si ferma per la commozione –. Io, mia moglie e i miei figli abbiamo il cuore in frantumi». Il discorso riprende, grazie all'orgoglio di un papà nei confronti di un figlio «amorevole, buono, speciale»: «Cristian era amato da tutti, soprattutto nell'ambito scolastico – rivela – le sue maestre lo adoravano, così come i suoi professori della scuola media Fra Salimbene e al liceo Ulivi. Anche adesso, prima alla facoltà di Matematica, poi di Ingegneria, era stimato da prof e compagni. Cristian – dice orgoglioso – riusciva a conquistare il cuore di chiunque». Un ragazzo davvero speciale: «Diceva che aiutare gli altri lo faceva stare bene – continua Antonio –. Aiutava i ragazzi nel doposcuola e ha collaborato con una fondazione onlus di Parma».

A parlare del recente passato, ritorna lo strazio: «Io sono una piccola briciola rispetto a quello che era mio figlio. Era il nostro punto di riferimento – confida –. Era raro e prezioso». Come il suo animale preferito, il falco, che teneva in mano in una foto del 2011: «Così voglio immaginarmelo – conclude Antonio – libero e pronto, come ha sempre fatto, a proteggerci anche da lontano».