L'attacco deve produrre di più

Ieri abbiamo esaminato l'insoddisfacente fase difensiva svolta dal Parma nelle prime dodici giornate, soprattutto attraverso alcune esplicite statistiche che inchiodano i gialloblù ad un rendimento inaccettabile per una squadra costruita per tener fede al suo blasone e quindi per risalire quanto prima in serie A. Oggi ci occupiamo dell'altro fronte, cioè di quanto Vazquez e compagni sono riusciti a costruire in attacco.

E, diciamolo subito, non è che le cose vadano molto meglio. Le reti segnate sono 16, e posizionano il Parma nono tra i migliori attacchi. La consolazione è che neanche una è arrivata su rigore, ma a questo punto vien da chiedersi (anche perché grandi recriminazioni, a parte un episodio su Mihaila, non ci sono state) se lo zero nella casella rigori a favore sia dovuto anche alla scarsa presenza nell'area avversaria o alla scarsa determinazione con cui ci si entra. A proposito di questo, per numero complessivo di tiri verso la porta i crociati con 133 sono appena 18esimi ed ecco che meno tiri, meno speranze hai che gli avversari te ne «parino» uno con la mano. Non per nulla al comando in questa graduatoria c'è la Spal che ne ha scoccati 80 più del Parma e che guarda caso proprio con un rigore per un mani ha riaperto la gara contro i gialloblù che pareva ormai da archiviare.

Un po' meglio, come posizione, vanno le cose per i tiri nello specchio. Sono 41 e lasciano il Parma al 15° posto condiviso con altre tre formazioni. Capirete bene però che 41 diviso 12 fa 3,4 tiri nello specchio a partita e considerando che tra gli avversari c'è sempre un portiere incaricato di parare quello che può, ecco che non è poi facile vincere le partite, specie se incassi gol alla media di 1,4 a gara.

Parma penultimo anche nei cross, ma questo appare fisiologico date le idee calcistiche di Maresca. Il tecnico crociato infatti predilige il gioco palla e terra e anche in attacco ha utilizzato, sino alla virata sul 3-5-2, esterni a piede invertito, chiedendo dunque loro più che di andare al cross, di accentrarsi palla al piede per tentare la conclusione. Anche perché l'unico centravanti di stazza è Inglese ma non lo si può considerare un titolare mentre gli altri forse preferiscono essere serviti sui piedi o sulla corsa più che sulla testa.

Il Parma è poi 9° nel possesso palla, che era in realtà la principale arma di difesa programmata da Maresca. Appena superiore al 50% il dato delle prime dodici gare.

Che considerazioni fare allora su questi numeri? Il Monza in diversi casi fa peggio di noi ma almeno ha un'ottima fase difensiva. Il Parma invece sin qui è riuscito ad essere squilibrato sia davanti, dove produce poco, che dietro, dove subisce troppo. Non è la coperta corta che una volta imputavamo a D'Aversa, più orientato a tener calda la difesa e scoprire l'attacco. Qui per ora c'è un fazzoletto, altro che coperta, che lascia al freddo piedi e testa. E, per ora, anche i tifosi, che sognavano ben altro.

Paolo Grossi