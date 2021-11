L'azienda termale: «Offerte per gli esclusi dal Bonus Terme

Egidio Bandini

Arrivano i primi dati su numero di ammessi al bonus terme e sono quelli di Tst: 6436 pre-prenotazioni in totale, di cui 5000 circa sul sito internet e le restanti via telefono o di persona. Di queste ne sono state registrate 2852, ripartite quasi al 50% fra Salso e Tabiano: 1416 allo Zoja e 1436 al Respighi.

«Ricontatteremo personalmente tutti gli “esclusi”– dice Massimo Garibaldi, consigliere di Tst e di Federterme – cui riserveremo offerte particolari, entro quest'anno o nella stagione 2022. Questo perché il bonus è stato uno strumento fondamentale per riallacciare il rapporto utenza-terme, interrotto o, almeno, compromesso dalla pandemia. Così gli stabilimenti di Salso e Tabiano rimarranno aperti anche in dicembre e chiuderanno, con ogni probabilità, solo dopo la metà di gennaio, per permettere agli assegnatari del bonus di poterlo utilizzare. Dobbiamo considerare il bonus terme l'inizio di un percorso per ribadire il ruolo delle terme come supporto alla sanità distrettuale. Le cure termali possono assumere un ruolo psicologico, soprattutto verso le persone con patologie croniche, che non devono sentirsi abbandonate. Le terme aiutano a prendersi cura di sé stessi – sottolinea Garibaldi – perché salute non vuol dire assenza di malattie, ma stato di benessere, possibilità di avere un qualità di vita assolutamente dignitosa».

Al Baistrocchi, ancora in attesa di dati certi, resta la soddisfazione: «Al netto dei disservizi vari, crediamo che il bonus terme sia stato una buona iniziativa, che ha avuto il grande merito di rendere palese l'interesse degli italiani verso le terme. Riteniamo però – dicono dalla direzione del Baistrocchi - che i fondi messi a disposizione siano stati troppo pochi e che non si sia data la giusta risposta alla richiesta di salute degli italiani. Perché le terme sono salute e benessere. In ogni modo, questo non deve però essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Ora tocca a noi predisporre un'offerta turistica accattivante e di qualità per far sì che il flusso di turisti non si esaurisca una volta utilizzato il voucher ma rimanga costante nel tempo».