Ladri ancora in azione: presi di mira cinque garage

Ladri in azione nelle frazioni. Tra Pilastro e Calicella, nella notte fra mercoledì e giovedì, ben 5 garage sono stati oggetto di attenzioni da parte dei soliti ignoti. Sfruttando il buio, attenti a non farsi vedere, i malintenzionati hanno aperto un foro proprio accanto alla serratura dei portoni. Lo scopo? Ispezionare il garage per scoprire se, all'interno, ci fossero oggetti di valore da asportare.

Fortunatamente, i 5 tentativi di furto non si sono consumati. I malintenzionati, infatti, si sono limitati a bucare i portoni e a spiare all'interno dei garage.

Nessun oggetto, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato rubato.

Giovedì mattina, tuttavia, i proprietari dei garage «bucati» hanno trovato una sorpresa decisamente sgradita al loro risveglio. Per questo, notato il foro accanto alla serratura e alla maniglia, si sono rivolti alla stazione di Langhirano per denunciare i tentativi di furto.

Delle foto dei portoni «bucati» sono circolate anche su alcuni gruppi «social». Per scongiurare i furti, sono sempre valide le consuete precauzioni: tenere gli occhi aperti, specie di sera, e segnalare ogni movimento o auto sospetta ai carabinieri tramite il 112.

