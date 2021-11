Parma, crescono i poveri: sono 35mila

Luca Molinari

E' pesante l'impatto del Covid sulla povertà a Parma. Nel nostro territorio, le persone che non hanno a disposizione le risorse per una vita dignitosa sono circa 35mila secondo le stime del rapporto Caritas, 3mila in più rispetto al 2018. Si tratta di tutti coloro che vivono in una condizione di «povertà relativa»: a livello statistico è povera una famiglia di due componenti che consuma meno di mille euro al mese.

La pandemia ha inoltre aumentato le disuguaglianze, così come il numero delle persone in una situazione di povertà severa. Per comprenderlo bastano alcuni dati: nel 2020 i pasti distribuiti dalla mensa del povero di via Turchi sono stati 77.763, il 24,8 per cento in più rispetto al 2019; i pacchi viveri offerti dai centri di ascolto diocesani sono stati invece 2.358, il 76,2 per cento in più rispetto all'anno precedente.

E' quanto emerso ieri sera al Centro pastorale diocesano, durante la presentazione del rapporto sulla povertà a Parma di Caritas diocesana, in cui è stato misurato per la prima volta, l'impatto dell'emergenza Covid a livello locale.

«Dar voce ai poveri»

«L'intento non è quello di fornire soltanto dei numeri -ha sottolineato Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana - ma di dare voce ai poveri. Dietro ai dati ci sono dei volti, delle persone che chiedono aiuto e che non devono rimanere invisibili». «Colpisce l'aumento delle disuguaglianze - ha proseguito la Scaffardi -. Il rischio infatti, è quello di non accorgersi di chi sta peggio di noi. La città deve avere come priorità del proprio agire gli ultimi: si tratta di una questione di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento, nel quale Parma si sta preparando alle elezioni». Lo statistico Pier Giacomo Ghirardini, curatore del rapporto, ha illustrato una serie di diapositive partendo dalla situazione nazionale.

«Non c'è memoria statistica sulla situazione che stiamo vivendo - ha esordito -. Si tratta di una crisi globale straordinaria, completamente diversa rispetto a quelle precedenti». Questa straordinarietà si legge anche nei dati relativi all'attività produttiva. «Il Pil ha perso 8,9 punti percentuali nel 2020, a Parma il 9,1 per cento - ha spiegato -. Per quanto riguarda la cassa integrazione, lo scorso anno nella nostra provincia sono state autorizzate 22milioni e 205mila ore, contro le 248mila del 2019, ossia novanta volte in più».

2mila nuovi disoccupati

L'impatto più pesante della crisi, a livello lavorativo, ha colpito soprattutto precari, partite iva e piccole attività del commercio. «Le più colpite sono le aree meno protette del mondo del lavoro - ha precisato Ghirardini -. A Parma lo scorso anno abbiamo perso duemila occupati, quasi tutti autonomi. Nel 2019 i disoccupati erano 10mila, ora sono diventati 12mila. Si tratta di una cifra importante, ma ancora contenuta se si considera il fatto che il blocco dei licenziamenti è stato abolito (parzialmente) il 1° luglio di quest'anno».

Classe media impoverita

A livello nazionale le persone in povertà assoluta fra il 2019 e il 2020 sono cresciute di 1,8 milioni e ora sono il 9,4 per cento della popolazione (5,6 milioni). Quelle in povertà relativa invece sono 8 milioni, pari al 13,5 per cento degli italiani. Questo nonostante nel 2020 i consumi si siano ridotti del nove per cento e così pure la soglia di povertà: in sostanza ci siamo tutti impoveriti. La classe media è quella che ha subito maggiormente gli effetti della pandemia.

In Emilia Romagna è cresciuta in maniera considerevole la povertà relativa tra le famiglie (+5,3 per cento) e nelle singole persone (+7,9 per cento). A Parma la situazione sarebbe leggermente migliore rispetto alla media regionale. «La stima relativa al nostro territorio è incerta - ha dichiarato Ghirardini - Le persone in povertà relativa dovrebbero attestarsi tra le 32 e le 36 mila».

Caritas in prima linea

Al di là delle statistiche, a livello locale a «parlare» sono soprattutto i dati dei servizi offerti da Caritas.

Nei centri di ascolto diocesani lo scorso anno sono passate 1561 persone, il venti per cento in più rispetto al 2019. Quanto ai servizi offerti nel corso dell'anno, sono stati circa ottomila (+35 per cento).

2021, bisogni in crescita

Nel report sono presenti anche i dati relativi ai primi sei mesi del 2021. I bisogni sembrano aumentare ulteriormente e toccano anche un numero crescente di parmigiani. «Si registra un aumento dell'utenza di Caritas (27,8 per cento rispetto al 2019) e quindi della povertà assoluta - ha rimarcato Ghirardini - Anche se minoritaria, l'utenza italiana è aumentata di quasi il trenta per cento, contro il diciassette degli stranieri (che rappresentano il 70 per cento del totale).

Le cause della povertà

La pandemia ha cambiato di poco le problematiche che rendono poveri. Si tratta soprattutto di ragioni economiche, occupazionali e abitative. L'87,8 per cento degli utenti di Caritas è disoccupato e in età lavorativa.

La sfida di Parma per il futuro, è quella di non considerare la povertà soltanto come una emergenza, ma di dar vita a una serie di politiche e interventi che vadano alla radice del problema.