Quanto mancherà la voce di «Don Pini»

Lorenzo Sartorio

Si chiamava Bruno Paini ma, per gli amici, i suoi tanti fans e, per chi gli voleva bene, era «Don Pini». Nulla di ecclesiastico in questo nome ma, solamente, la grande passione per la musica di Bruno stregato da quello straordinario pianeta musicale che fu il «Clan di Celentano» che ebbe tra i suoi protagonisti il grande «Don Backy» del quale, Paini, volle emulare, in parte, il nome d'arte.

«Don Pini», è venuto a mancare nei giorni scorsi all'età di 80 anni. Ne avrebbe compiuto 81 domenica prossima. Sorbolese, il padre Domenico fu il titolare dell'omonimo antico mulino di Sorbolo, dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico, fu assunto alla Barilla dove si congedò per approdare alla «Sovrana» e, quindi, alla «Silver», aziende entrambe di Sorbolo. Decise, in seguito, di aprire un'officina metalmeccanica con il figlio Domenico. Ma la grande passione di Bruno fu la musica. Fulvio Gandolfi, anch'egli intramontabile voce sorbolese, ricorda commosso l'amico fraterno. «Con Bruno ci conoscevamo da ragazzi in quanto salivamo tutti i giorni sul trenino di Don Camillo che ci portava a Parma per andare a scuola. Quando cantavo nel complesso dei «Monelli», con Mauro Busi, Jimmy Ferrari e Giorgo Saccani, Bruno si affacciò alla musica esordendo nel gruppo quando io decisi di intraprendere un'altra strada. E fece successo».

Carattere gioviale, «pramzàn arióz» ma con spiccate caratteristiche del «pramzàn dal sas» disponibile e generoso, «Don Pini», la sua passione, la coltivò fino in fondo e, nonostante il lavoro, si esibiva con alcuni complessi e, per gli amici, interpretando brani «country». Anche Claudio Mendogni ricorda con affetto Paini, protagonista di tante feste, organizzate alla «Corale Verdi». «Recentemente -osserva Mendogni - con Bruno avevamo organizzato un concerto a Sorbolo per commemorare Angelo Ravasini, suo grande amico ed icona dei «Corvi» al quale parteciparono anche Roby Bonardi, Valerio Cavalli ed il chitarrista Massimo Armani».

Un bel curriculum, quello di «Don Pini», che vinse anche il « Disco d'Oro» a Modena gareggiando con Iva Zanicchi, oltre avere inciso alcuni dischi, tra i quali, «Stramaledetto Tango». Sempre in ambito musicale, aprì con tre soci, a Sorbolo, la famosa discoteca «Gua-Ran» ( ex «Capinera») che ebbe per un certo periodo come d.j. Vasco Rossi. Attaccatissimo alla moglie Valeria, gravemente ammalata, che ha curato con dedizione ed amore, al figlio Domenico, operatore del Centro trasporti interni del Pronto Soccorso del nostro Ospedale e all'adorata nipotina Greta di 3 anni, non mancava mai alla partitella a carte con gli amici al Bar Noris nel suo Sorbolo.