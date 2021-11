Terze dosi a domicilio, in campo i medici di base

Monica Tiezzi

Così come per le prime e seconde dosi del vaccino anti-Covid, i medici di base che hanno dato disponibilità a partecipare alla campagna di immunizzazione contro il coronavirus, scendono in campo anche per la terza dose. «Gli accordi siglati con l'Ausl prevedono che i medici di base somministrino il richiamo vaccinale a domicilio ai pazienti allettati» ricorda Mario Scali, medico di base e vicepresidente dell'Ordine dei medici di Parma.

Nel Distretto Ausl di Parma (che include, oltre alla città, anche Sorbolo e Colorno) hanno dato disponibilità alla campagna anti-Covid poco meno della metà dei medici di base, e solo per gli allettati. Tante sarebbero le difficoltà, ricorda Scali, nella gestione della vaccinazione contro il coronavirus in ambulatorio: «È complessa la conservazione e problematica la gestione del farmaco, così come l'organizzazione delle sedute vaccinali in modo da non sprecare dosi preziose. Spesso i medici sono soli, non sempre hanno infermiera o segretaria».

Così, mentre la campagna dei «richiami» anti Covid entra nel vivo (lunedì si sono aperte le prenotazioni per la fascia 60-79 anni e ieri sono avvenute le prime somministrazioni per questa fascia di età, mentre si stanno vaccinando con i richiami anche i sanitari e i «fragili»), i medici di base sono impegnati nella campagna vaccinale antinfluenzale, e anche qui le cose non sono sempre facili.

Dopo una prima fornitura dall'Ausl di Flucelvax (un vaccino potenziato), ci sono ritardi nella consegna della fornitura di Fluarix, un altro antinfluenzale.

Una «lieve carenza», la definisce Scali, ma che fa i conti con quella che Scali definisce la «sete di vaccinazioni» indotta dalla pandemia. «Un aspetto positivo, se si considera che la campagna antinfluenzale prima del coronavirus aveva numeri sotto le aspettative - dice Scali - Il Covid ha risvegliato la consapevolezza dell'importanza della prevenzione. Si tratta solo di avere pazienza e attendere le dosi - aggiunge il medico - Va bene anche vaccinarsi a metà dicembre, poiché il picco è atteso fra Natale e i primi dell'anno».

Mentre non è ancora chiaro l'eventuale ruolo anche delle farmacie nella somministrazione della terza dose, resta qualche difficoltà nelle prenotazioni al numero verde, spesso occupato. All'Ausl ricordano che è anche attiva la prenotazione via web su www.cupweb.it.

Per ora i parmigiani rispondono bene alla chiamata del «richiamo», come dimostrano le tante prenotazioni all'hub vaccinale dell'ex centro stampa della Gazzetta (750 ieri, 822 previste per oggi).

Mario Scali però insiste sulla necessità della vaccinazione per chi ancora non ha neppure fatto la prima dose: «Il vaccino sta facendo ampiamente ed egregiamente il suo dovere: diminuisce la trasmissione virale, diminuisce la gravità dei sintomi, l'ospedalizzazione e la morte dei contagiati. Lo dimostrano i numeri e lo dimostra il fatto che gran parte di chi oggi finisce in ospedale per il Covid non è vaccinato».

Il vicepresidente dell'Ordine dei medici ricorda anche quanto sia importante - anche se si è vaccinati - rispettare le regole della mascherina, del distanziamento e del lavaggio frequente delle mani. «Sono le prime forme di prevenzione, fondamentali. Non dobbiamo abbassare la guardia».