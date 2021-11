«La TiBre è un'opera prioritaria»: appello di socialisti e Azione

Avanti tutta con la TiBre. Lo chiedono il Partito socialista e Azione, convinti che la nuova autostrada sia prioritaria rispetto ad altre infrastrutture, di recente finite sotto i riflettori della cronaca, come la quarta corsia dell'A1 tra Piacenza e Modena Nord.

«Strategico - si legge nell'appello rivolto a forze politiche, economiche e istituzionali del territorio - completare l'Autocisa fino a Nogarole Rocca (raccordandosi con l'Autobrennero) con un nuovo ponte sul Po, tanto più necessario visto lo stato dei ponti che collegano la parte emiliana con la Lombardia, come chiedono i presidenti delle quattro province interessate e ben 27 parlamentari del territorio». A firmare l'appello sono Serna Brandini, membro della direzione nazionale di Azione, Massimo Pinardi, coordinatore provincialle di Azione, Gianpaolo Cantoni, membro della segreteria del Partito socialista e consigliere provinciale, oltre a Francesco Castria, consigliere nazionale del Psi.

«I crudi numeri ci dicono - proseguono - che per ridurre il traffico sulla A1, fluidificare la circolazione degli autoveicoli, ridurre di circa 50 minuti il tragitto La Spezia-Brennero ed abbassare così le emissioni inquinanti nel tratto parmense attraversato dall'A1, il completamento degli ultimi 80 km circa della TiBre è assolutamente indispensabile».

I quattro ricordano poi che «il progetto di tale infrastruttura viaria è attuale sebbene sia stato pianificato cinquant'anni fa», ma Parma «sulla TiBre risultano esservi visioni diverse, in alcuni casi contrapposte, e ci si lascia abbagliare dalla quarta corsia che rischia di risultare uno specchietto per le allodole».

In un Paese dove la costruzione di nuove infrastrutture richiede anni, se non decenni, per completare la nuova autostrada tra Fontevivo e Nogarole Rocca «basterebbero mesi, atteso che la Valutazione di impatto ambientale è stata esperita, che il progetto ha già ottenuto l'ok del Cipe e che il primo tronco (fino a Trecasali) è quasi concluso».

La TiBre, sostengono i quattro, è un'infrastruttura indispensabile non solo per il Parmense, ma anche per «La Spezia, Massa-Carrara, Piacenza, Cremona, Mantova, parte del Bergamasco e Verona». Per questo, concludono, «proponiamo che tutte le forze rappresentative dell'economia parmense e tutte le istituzioni del territorio, oltre che della politica, si pronuncino senza se e senza ma a favore del completamento del raccordo Autocisa-Autobrennero, demandando a dopo le necessarie valutazioni e gli approfondimenti tecnico-economici, ogni valutazione in merito alla realizzazione o meno della quarta corsia dell'autostrada A1».

r.c.