«Troppo traffico: la via Emilia bis è indispensabile»

La via Emilia bis è un'infrastruttura «indispensabile». Così la definisce il «Comitato per la via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare», dopo che nei giorni scorsi sono stati fatti passi avanti in Regione.

«L'ingente mole di traffico che percorre ogni giorno la vecchia strada consolare determina livelli di pericolosità, di inquinamento, di ritardi nelle relazioni tra le città di Parma e Reggio Emilia non più sopportabili», si legge nella nota del Comitato, che invita le istituzioni a velocizzare la realizzazione dell'opera.

«La risoluzione sulla via Emilia bis approvata mercoledì scorso dalla commissione Territorio, ambiente e mobilità della Regione Emilia Romagna rappresenta l'ultimo in ordine di tempo, ma forse il più importante, tra i numerosi atti che hanno riportato all'attualità il problema della mobilità nel nostro territorio. Questo atto impegna la Giunta Regionale ad inserire nel contratto di programma triennale di Anas la costruzione di una bretella alternativa alla via Emilia per convogliarvi il traffico pesante ed i veicoli che esulano dal rapporto con le frazioni che vi risiedono».

In attesa di nuovi passi da parte della politica e delle istituzioni, il comitato ha preso contatti con l'amministrazione comunale per sostenere l'opera. «La riqualificazione della strada storica dovrà rivalutare la bellezza degli insediamenti che vi risiedono» e, aggiungono, migliorare le relazioni fra Parma e Reggio.

r.c.