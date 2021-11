Aci, un secolo di storia raccontato in un libro

Un giro panoramico nel tempo che porta il lettore indietro di cento anni nel mondo dei motori. Come paesaggio, le piste, le strade, le officine di Parma. I protagonisti sono gli sportivi, gli atleti, gli ufficiali di gara e gli imprenditori che hanno contribuito a fare diventare la città un pilastro importante della motor valley. Racconta questo e tanto altro il libro «Aci Parma 100» (Mup editore). Il volume, da ieri, è in vendita nelle edicole della città ed è distribuito insieme alla «Gazzetta» al costo di 10 euro più il prezzo del quotidiano ed è stato presentato a palazzo del Governatore in occasione dei cento anni dell'Automobile Club di Parma.

Un secolo di motori

«La data del compleanno di Aci sarebbe il 12 novembre, ma oggi spegniamo metaforicamente le cento candeline con la presentazione di questo meraviglioso libro – ha esordito il presidente Aci Alessandro Cocconcelli –. Questo volume permette di rivivere tanti aneddoti, ricordi. È la testimonianza di un passato – riflette – di cui andiamo molto orgogliosi. Il nostro punto di riferimento per conquistare sempre nuovi traguardi».

Ricordi e aneddoti

I curatori delle 144 pagine – tra fotografie d'epoca, veri cimeli e testi – sono Cesare Lorenzana, Massimo Chierici e Valerio Faccini. Per la parte storica, Chierici ha creato «una carrellata di eventi che hanno ricostruito la storia dei motori a Parma – spiega –. Dal 9 ottobre 1899 quando Giovanni Centenari, meccanico di via delle fonderie, presentò il brevetto per un motore bicilindrico, fino ai tempi più recenti». A ricercare e raccogliere aneddoti curiosi, Faccini: «Quello che ho curato è il capitolo della curiosità di questa grande storia automobilistica. Un esempio? Quando a Collecchio – rivela –, alla fine degli anni ‘70, venne la squadra campione Formula Uno, era il team Ferrari».

Le imprese sportive

Alla storia e agli incontri si unisce un contesto in cui le corse, lo sport e le macchine contribuiscono a dare vita a progetti in città: «Dalla Mille Miglia, ai progetti sostenuti dal Comune, alle iniziative con Dallara – spiega Lorenzani – ho cercato di creare un percorso fatto anche di foto e immagini che testimoniasse l'importanza che la realtà automobilistica ha per il territorio». Importanza sottolineata anche dagli assessori Tiziana Benassi e Cristiano Casa, insieme a Katia Grenga (comandante Polizia stradale) e Vito Casano (comandante Aeronautica militare Parma). «Questo sarà l'ottavo anno che la Mille Miglia passerà per Parma – sottolinea Casa –. Ogni anno ci fanno i complimenti per l'organizzazione. Il merito è anche di Aci che ci sostiene e supporta». Ultimo atto dell'evento le tante le coppe argentate consegnate ai vincitori dei titoli nazionali 2020 (non consegnati precedentemente a causa della pandemia) e le parole di Andreina Covino, direttore Aci: «Sono passati cento anni. Anni di entusiasmo, passione, lavoro costante – conclude –. Spero che, anche nei prossimi cento, Aci continui ad essere un punto di riferimento».

Anna Pinazzi