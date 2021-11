Baby gang in azione: spaccio e aggressioni agli studenti

Quattro raid in meno di una settimana è un bel record. È il primato del gruppo di ragazzi, in zona la chiamano la «baby gang di Bixio», che staziona nell'area di piazzale Castelfidardo, che poi non è altro che lo spiazzo a pochi metri da Barriera Bixio, fra viale Caprera e via Pintor. Qui, fra le aule del liceo musicale Bertolucci e quelle dell'istituto Toschi, ha trovato rifugio una banda di ragazzi che ha iniziato a colpire i coetanei che attendono l'autobus, oppure quelli appena usciti da lezione. Quattro, come detto, le tentate rapine segnalate nell'ultima settimana, di cui due già denunciate alle forze dell'ordine.

In venti in azione

Una di queste è stata seguita in diretta nei giorni scorsi, attorno alle 13, dalla mamma di uno studente che stava attendendo l'uscita del figlio dal liceo Bertolucci. «Erano circa una ventina – spiega – e si sono stretti attorno a un ragazzino. Prima, con fare amichevole, lo hanno circondato, poi via via si sono fatti più aggressivi, fino a quando il ragazzo ha cercato di opporre resistenza e allora lo hanno bloccato, strattonato e hanno cercato di rubargli lo zaino». Non ci sono però riusciti perché la vittima si è liberata «e si è rifugiata sull'autobus chiedendo aiuto». A quel punto, racconta sempre la mamma, «il gruppo di ragazzi si è dileguato in un attimo fuggendo verso via Pintor». In un altro caso la baby gang è invece riuscita a portare via lo zaino ad uno studente, ma nella fuga il ladruncolo che lo aveva fra le mani è stato strattonato da un'altra ragazza che, con grande coraggio, è subito intervenuta. Al baby rapinatore, a quel punto, non è rimasto altro da fare che gettare a terra lo zaino e scappare.

In pieno giorno

Tutto gli episodi sono avvenuti in pieno giorno, sotto gli occhi di decine e decine di studenti e persone in attesa di autobus e corriere. «La banda si muove con un copione quasi preparato a tavolino – racconta ancora la mamma-testimone –. Inizialmente, visto da fuori, sembra solo un confronto amichevole fra compagni di scuola, ma poi, all'improvviso, scatta l'aggressione». Per ora sono stati presi di mira gli zaini, ma non è escluso che ci siano stati altri tentativi oltre a quelli segnalati, e denunciati, da genitori e studenti del liceo musicale Bertolucci.

«Abbiamo fatto denuncia»

«Queste aggressioni sono l'ultimo atto di una situazione a dir poco “complicata” che si è evidenziata già ad inizio anno», racconta Stefania Fornari, presidente del consiglio di istituto del liceo Bertolucci. E, spiega ancora, «sono solo la punta dell'iceberg del grande disagio che stiamo vivendo anche a causa dell'aumento dello spaccio di droga». Prima infatti di iniziare a rapinare i ragazzi «questo gruppo offriva droga ai passanti», in alcuni casi anche ai giovanissimi delle classi inferiori delle superiori. «E le segnalazioni purtroppo stanno aumentando – conclude la Fornari –. La vendita di dosi di droga va avanti per tutto il giorno, anche se il fenomeno si acuisce quando i ragazzi escono da scuola. Soprattutto perché in quei momenti ci sono tante persone e hanno la possibilità di passare più inosservati».

Disturbo alle lezioni

Spaccio però anche a pochi metri dalle lezioni. In particolare dall'aula di vetro del Bertolucci, quella che studenti e docenti chiamano scherzosamente «l'acquario». Tre o quattro ragazzi della banda sono sempre appostati contro i vetri dell'aula, tanto che i professori, precauzionalmente, sono stati costretti nelle ultime settimane anche a chiudere a chiave l'edificio per evitare pericoli. Qualche docente ha provato a chiedere a quei giovani di spostarsi, ma la risposta è stato un atto vandalico, oltre a tante scritte su vetri e muri. Niente di grave in questo caso. Almeno finora.

Giuseppe Milano