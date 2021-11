Il Sigillo del Comune per Franco Nero

Franco Nero è stato insignito del Sigillo del Comune di Parma dal sindaco Federico Pizzarotti e dall'assessore alla cultura Michele Guerra: una cerimonia, ieri nell'ambito di Parma Film Festival, molto partecipata al Cinema Astra e moderata dal giornalista e critico Filiberto Molossi, al termine della proiezione di «Havana Kyrie», l'ultimo film del grande attore, che si è goduto (come da augurio del video di apertura, di Nicola Tasso, sfogliando le pagine di una carriera calibro 239 film) tutto l'affetto della città natale.

«Per noi è un piacere - le parole di Pizzarotti - poter premiare con il Sigillo della Città Franco Nero. Io penso che ogni parmigiano sia orgoglioso di cogliere, in tutti i film visti in questa presentazione, ancorché Franco Nero sia un attore internazionale, l'orgoglio di strajè con cui i parmigiani portano il nome di Parma in giro per il mondo, a maggior ragione nell'ambito dello spettacolo. E' stata dell'assessore Michele Guerra l'idea di conferire il Sigillo della Città, uno dei più alti riconoscimenti destinati a persone del nostro territorio e non solo, a Franco Nero». Un lungo applauso ha corredato la consegna, aprendo come un sipario il travolgente racconto che Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, in arte Franco Nero, dal quartiere Pablo di Parma al firmamento delle star, aveva già siglato entrando in sala («mi voglio sedere vicino alla mia famiglia») con la cifra di un carisma inconfondibile.

Presentando lui stesso il film «Havana Kyrie», di Paolo Consorti: vi interpreta un direttore d'orchestra («l'unico ruolo che mi mancava») che, guidando un coro di bambini all'esecuzione del Kyrie Eleison di Rossini, intraprende una ricerca dell'armonia anche nella propria esistenza. «Esta pelìcula se debe hacer!». «Mariela Castro, la figlia di Fidel, aveva chiesto di incontrarmi - ha spiegato l'attore - perché a Cuba, come fortunatamente in altri 190 Paesi del mondo, sono molto popolare. Quando gliene ho parlato è stata entusiasta e ha detto: questo film si deve fare! Per questo, ''Havana Kyrie'' è la prima coproduzione tra Italia e Cuba, un caso unico in cui Cuba ha messo dei soldi».

Franco Nero spegnerà il 23 novembre 80 candeline. Anche da bambino pensava di fare l'attore. Dal sogno ricorrente di un cavaliere che lo aspettava sopra la collina alla mano sempre alzata quando la maestra proponeva di partecipare ad una recita, il salto da Parma a Milano ha visto Franco Nero tra le tavole del Piccolo con Giorgio Strehler («mi chiedeva: mi raccomando, dì che hai studiato al Piccolo»), ma anche studente universitario alla Cattolica e lavoratore tuttofare: «Ero stanchissimo e mi nascondevo dietro gli occhiali scuri. Sono andato così al provino per “Pelle viva”. Poi a Roma ho incontrato due parmigiani: Luigi Bazzoni e Camillo Bazzoni, i registi. Con loro e il grande Vittorio Storaro andavamo a Salso a girare i nostri corti». E' il 1965 quando John Huston gli affida il ruolo di Abele nel kolossal «La Bibbia». Poi, lo hanno voluto i maggiori registi, tra cui Joshua Logan, Fassbinder, Bunuel, Petri, Bondarchuk. Per entrare nel cast di «Camelot», al banco di prova con l'inglese declamò Shakespeare a memoria per oltre mezz'ora: «Il cinema mi ha permesso di entrare in oltre cento Paesi, sempre dalla porta principale. Ho cenato con capi di Stato, principesse. Però mi ha fatto cenare anche con persone umili. E, sapete una cosa? Ho trovato molta più saggezza in loro. Il cinema per me è come una grande città dove persone di diverso colore e diverse razze hanno le case dove portare i loro sogni. Continuerà ad esistere fino a quando si continuerà a sognare e laddove ci sarà libertà. Per me il cinema è unico, non amo altrettanto la televisione». Il segreto del successo? «Serve il talento, ma non ci si improvvisa. Bisogna studiare e io credo che la scuola migliore sia la strada». Il pubblico, infine, ha letteralmente abbracciato Franco Nero con applausi, domande, richieste di autografi e foto, tra i velluti rossi del Cinema Astra.

Claudia Olimpia Rossi