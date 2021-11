Vittorio Adorni, domani sono 84

Vittorio Testa

Pronto? Buongiorno Vittorio Adorni. Un uccellino portafortuna ha incaricato noi della ‘Gazzetta’ di suggerirle questa cinquina da giocare al Lotto: 4 -60-61-24-84. Vittorio Adorni è sorpreso, ma non fa un plissé questa vecchia lana di parmigiano che la sa lunga e infatti in breve eccolo svelato a decifrare: ‘’Il 4 Dicembre del 1961 ho conosciuto Vitaliana, quindi sono passati 60 anni esatti: avevo appena compiuto i 24 e pertanto adesso ne faccio …scherziamo?... 84.!? Otantaqùatòor? mo l’ è miga posibil!’’. ‘’Possibile mio caro, altroché’’: ecco Vitaliana Erbetta Adorni, sempre sorridente, fonte inesauribile di buonumore e ironia lieve. ‘’E costante!’’, rimarca il campione: ‘’E io ci sento un po’ meno’’. ‘’No no, ci senti benissimo, quando vuoi sentire….’’La simpatica signora, dal cognome che le ha assegnato un destino ‘’nomen omen’’, in quale altro posto sarebbe dovuta finire, se non sotto l’Angiol d’òr, ad accendere in queste giornate uggiose acquoline di tortelli con la ricotta, burro e parmigiano.

Vigilia di compleanno per il Vittorio campione di ciclismo e di vita, di parmigianità della più bell’acqua. Sempre asciutto e dritto, il sorriso chiaro e luminoso come gli occhi bluazzurri ecco l’Iridato parmigiano che a Imola staccò tutti e colse la vittoria con la ‘V’ maiuscola: era l’estate del 1968, cinquantatrè anni fa! Addirittura? Una lucina supplice attraversa le pupille adornate: e dice molto educatamente, pacatamente ma chiaramente: ‘mo’ basta là, con ‘ìsti numor. Si parla di opera, di Teatro Regio, di regie e di cantanti; di figli e amici. E di loro due, coppia d’assi, una vita felice.

Non amano gli Adorni-Erbetta, che i cronisti si accaniscano a curiosare nella loro vita privata. E’ una coppia vanto di questa nostra bella città. Lui ama parlare di sé ma soltanto se richiesto di spiegare tattiche di corse, cambi, rapporti, traguardi. Sicché oggi abbiamo promesso la massima discrezione, niente esagerazioni, niente aggettivi superlativi. Va bene, accettiamo in cambio dell’incontro. Ma qualcosa di gradevole per tutti noi era d’obbligo scovarlo. Cosicché abbiamo rintracciato due persone, due colleghi di gloria e fatica ciclistica, ma soprattutto due dei quattro testimoni del colpo di fulmine scoccato tra Vittorio e Vitaliana. Eccoli: Bruno Mealli, toscano simpatico coetaneo preciso : «Li hompio hanch’io gli ottantahuattranni, già li sento he bussano e il 20, tra un niente, m’acchhhiappano pure hammé». L’altro è Mario Balmamion, torinese della cintura operaia, poche parole, sgobbone di talento nella regolarità del passo in ogni dove: Uno dei pochi che sconfisse Vittorio. «Per forza»’ dice lui al telefono: «Io avevo due cognomi, Balma e Mion, tutti ridacchiavano, li ho uniti e ne ho tratto doppia energia’». Accadde nel Giro del 1963, Vittorio è in Maglia rosa, va in crisi, cade, becca quasi 7 minuti. «Capitò di tutto», ricorda Adorni, «scivolate, forature, capitomboli. Un disastro». Balmamion vince il giro, Vittorio secondo. Il trionfatore rende l’onore delle armi allo sconfitto: «Vittorio aveva una classe immensa, e non solo da corridore», dice il torinese taciturno: «E a Imola nel ’68 tutti noi corridori in squadra con lui, me per primo ci siamo impegnati moltissimo per aiutarlo, anche se quel giorno Adorni avrebbe vinto comunque». In quella tappa micidiale si arrivava a Moena, il paese trentino dal nome che cela un anagramma ostile per Adorni: ‘’A Me No!’’. «Mealli più che un amico è un fratello», dice Vittorio: «Abbiam fatto il militare insieme a Roma e poi appena possibile ci siamo sempre frequentati». Mealli: «E’ stato un hampione del mondo e l’è ancora quello serio, sincero e bono, Un campionissimo, altrochè!».

Ma, signori, qui si sta parlando troppo di ciclismo. Il lettori della Gazzetta hanno sicuramente voglia di sentire dalla voce dei testimoni la storia di quel colpo di fulmine raccontato da Vittorio in prima persona qualche tempo fa. Dunque arrivate all’albergo in cima al Mottarone, cercate alloggio per una settimana di ossigenazione tra la neve. Adorni vince la resistenza della signora Erbetta contraria a dare ospitalità a cinque baldi giovanotti… «E sì» commenta Mealli, con la musicalità di fonemi aspirati, quasi ridotti a tenui aliti profumati: «L’era già lanciatissimo il nostro hamico: quando poi l’ è apparsa la Vitaliana, lui lipperlì diventò , un magho c’havrebbe honvinto hiunque ancheil Padreterno!».

Adepto della tradizionale parsimonia piemontese di smancerie e ricamature, Mario Balmamion non si sbottona più di tanto. Cauto e circospetto si tiene più sul vago. «Non ricordo bene, sì certo Vittorio era il nostro caposquadra, alto, biondo, gli occhi belli, la parlantina sciolta. Siamo stati lì, benissimo, due settimane anziché una..». E’ già, altra magìa del ‘’‘pramzan dal sass’’ in azione con sventagliate di bianco sorriso e sgardazurro, per di più vestito come un esistenzialista a Pigalle: un maglione nero a dolcevita. Balmamion: «Beh sì, sì è capito subito che entrambi si piacevano».

E la madre di Vitaliana? «Non voleva! Sì, questo me lo ricordo bene,, E allora noi che si fece?» dice Mealli: «Semplice, ogni sera s’andava a fare una passeggiata. Uscivamo tutti insieme, poi a un certo punto a uno a uno ci si staccava fino a lasciar soli i due innamorati».

La signora Erbetta in Adorni ride divertita davanti a questa rappresentazione, messa in scena con maestria melodrammatica da un ragazzo che dopo la quinta elementare aveva scelto di mettersi a lavorare, rifuggendo la scuola. Commesso in una prestigiosa gioielleria di Parma, lo slanciato futuro campione del mondo si rivelò precoce adunator di ammiratrici. Poi operaio alla Barilla: il posto che gli valse l’ammirazione del patron Pietro e il permesso ad allenarsi bene. Intelligente, gentile, elegante in bicicletta da corsa così come in smoking d’ordinanza alle Prime del Teatro Regio, Vittorio è diventato il Vittorio Adorni commentatore televisivo e giornalistico, dirigente della Federazione ciclistica internazionale. La competenza. Un sorriso, una battuta, il nocino della nonna, un tocco di parmigiano, un po’ di culatello, ed ecco l’interlocutore conquistato dalla naturalezza di una cordialità e gesti irresistibili. Come a Montecarlo in festa per il Giro. Lui in maglia rosa si avvìa verso il palco delle autorità. Si accorge che nessuno ha pensato di portare fiori alla Principessa Kelly. Vittorio vede dei fiori di campo sbocciati sotto il guard rail. I un attimo il dado è tratto. Gli organizzatori e i guardaspalle mugugnano vedendo Adorni in maglia rosa adornare di margherite le mani della sorridente principessa, che accoglie il bell’atleta che sciorina un delicato ‘’enchanteé, madame’’ seguito da un perfetto baciamano. Buon compleanno Vittorio Adorni, campione del mondo e ‘filone’’ patentato.