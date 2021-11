«Premiata la capacità di dialogo fra pubblico e privato»: Upi e istituzioni soddisfatte

Una scalata dal 39º al primo posto. La provincia di Parma conquista il gradino più alto del podio della classifica «Qualità della vita 2021» stilata dal quotidiano ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Arrivato alla 23ª edizione, lo studio prende in esame 107 province, concentrandosi su nove indicatori: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, popolazione, istruzione e formazione, sistema salute, tempo libero, per finire con reddito e ricchezza.

Parma conquista il vertice di una classifica che negli ultimi anni ha sempre visto in testa province del Nord: Pordenone nel 2020, Trento nel 2019 e Bolzano nel 2018. Invece, anche quest'anno la maglia nera è assegnata a una provincia del Sud, quella di Crotone. Nelle scorse tre edizioni, in fondo alla classifica c'erano Foggia (2020), Agrigento (2019) e Vibo Valentia (2018).

I punti di forza

Un dato su tutti: la capacità di reazione al Covid. È questo, secondo l'analisi, il punto di forza dimostrato dalla città e dalla sua provincia. «Parma appartiene al cluster Metropoli, ossia il raggruppamento di aree urbane del centro-nord che ha fatto registrare un'ottima capacità di reazione alla pandemia», si legge nel report. Andando nel dettaglio, il Parmense ottiene il suo miglior risultato nel settore «Ambiente», dove brilla per numero di auto elettriche e ibride sul totale del parco macchine (6ª posizione), per la raccolta differenziata (8ª), per la disponibilità di verde urbano nel capoluogo e per la disponibilità di aree pedonali (11ª posizione in entrambi i casi). La città resta nella parte alta della classifica (27ª) per la densità di piste ciclabili, ma i 53,10 km ogni 100 km quadrati sono distanti dai 184,90 della prima della classe, Padova.

Nel capitolo «Istruzione e formazione» viene evidenziato il buon tasso di partecipazione ai corsi di formazione continua da parte della popolazione del Parmense (5ª posizione) e l'alto numero di diplomati (7ª). Alla voce «Reddito e ricchezza» spicca il terzo posto nella classifica che misura la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti (siamo dietro solo a Milano e Bologna), mentre viene raggiunta la 13ª posizione nell'indicatore della ricchezza patrimoniale pro capite. Bene anche il piazzamento alla voce «Reati e sicurezza» (5ª), mentre per quanto riguarda il «Tempo libero» compare un altro terzo posto a livello nazionale: quello sul numero di palestre per 100mila abitanti. A Parma però non si bada solo al fisico, perché la provincia guadagna il 13º posto per le librerie ogni 100mila abitanti, mentre per quanto riguarda bar e caffè (sempre ogni 100mila abitanti) siamo alla 22ª posizione. La classifica parla poi di una provincia innovativa, che guadagna il 18º posto per numero di start up e piccole e medie imprese innovative per 100mila imprese registrate.

I punti deboli

Parma, come altre province della Pianura padana, ha una prestazione opaca quando si parla di qualità dell'aria. Il superamento del limite orario previsto per il Pm10 la fa scivolare alla 75ª posizione. Ma Parma va ancora più in basso se si guardano i numeri sui furti in appartamento per 100mila abitanti (79ª) e gli scippi e i borseggi (99ª). Magari perché in provincia si denuncia di più che altrove.

«Premiata la visione europea»

La capacità di dialogo fra istituzioni, mondo produttivo e del sapere è la chiave del successo di un territorio capace di scalare la classifica sulla qualità della vita. Un dialogo, come assicurano alcuni protagonisti di questo confronto fra settori diversi, mai ideologico, ma sempre concentrato sulle necessità della popolazione.

«Negli ultimi anni il pubblico e il privato hanno dimostrato buona capacità di ragionare insieme per trovare soluzioni comuni da applicare a tanti ambiti. Questa capacità dialettica, sempre orientata agli aspetti concreti, ha permesso di dare vita a una visione comune di città, ma anche di gettare le basi per una progettualità più ampia, in grado di coinvolgere tutto il territorio», afferma Annalisa Sassi, presidente dell'Unione parmense degli industriali, commentando il primo posto in classifica della provincia di Parma. «Mi auguro che questo dialogo virtuoso possa continuare, portando ad un'elaborazione sempre più condivisa di città e territorio. Non bisogna mai fermarsi sugli allori - conclude - perché esistono vari aspetti su cui lavorare per continuare a migliorarci».

Giuseppe Delsante, vicepresidente della Provincia, parla della «buona coesione fra istituzioni, scuola e sistema produttivo», senza dimenticare «la capacità di reazione di fronte alla pandemia». L'ambiente, tema al centro del dibattito internazionale, «dovrà poi essere trasformato da problema a risorsa capace di garantire sviluppo».

Pierluigi Dallapina