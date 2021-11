Addio ad Anna Tedaldi: si è spenta la «voce» dell'Itis

Aveva il viso buono ed il sorriso dolce di una mamma. E, una brava mamma, lo è stata, non solo per i suoi figli, ma anche per i suoi nipoti e per tanti alunni che ha incontrato ragazzi per poi vederseli pure loro genitori. Anna Tedaldi, storica, apprezzata ed amatissima centralinista dell’Itis, è deceduta nei giorni scorsi all’età di 60 anni dopo aver combattuto eroicamente, per due anni, contro un male che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e di tante persone che le volevano bene. Nativa di Liveglia, gruppetto di case nel comune di Bedonia più vicine al mare che a Parma, di antica famiglia di agricoltori del posto, da ragazzina, dopo avere aiutato i genitori nei campi, con le sorelle, trovò un’occupazione stagionale come cameriera in alcuni alberghi di Rimini. Sempre come stagionale lavorò alla Fontenova di Citerna Taro e alla Barilla. Fu poi assunta alla scuola media di Fornovo come bidella per poi essere trasferita all’Itis dove, per anni, fu la voce della scuola ricoprendo il ruolo di centralinista. «Un lavoro - ricorda Elisabetta Botti già preside dell’Itis - che Anna svolse con capacità, amore, dedizione ma, soprattutto, con grande professionalità». Carattere solare, tempra forte e generosa della montanara, abilissima ai fornelli, una grande passione per il ballo liscio e per i suoi due beniamini Paolo Bertoli e Roberta Signifredi, Anna, era legatissima ai figli Caterina e Bruno, alle sorelle Maria Rosa ed Ornella ed agli adorati nipoti Riccardo e Beatrice.

Lo.Sar.