Addio all'architetto Malvenuti: «Ci ha lasciato tanto amore»

Se n'è andato a soli 60 anni, sconfitto da una grave malattia. Era molto conosciuto e stimato l'architetto salsese Stefano Malvenuti, non solo in città, ma in tutta la nostra provincia.

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, lavorava nel suo studio di Parma, operando prevalentemente nel Parmense.

Oltre a un valido professionista, era un uomo di grande fede e nutriva una forte passione per Dante Alighieri.

Ha lasciato la moglie Cinzia e i figli Edoardo e Gaia, la mamma Enrica e il fratello Danilo, oltre a tanti amici.

E sono proprio il figli Edoardo, giornalista, e Gaia a ricordarlo con una commossa testimonianza.

«C’è in me un disordine spaventoso. Ti tenevo ancora la mano e abbiamo letto insieme queste parole: ''Nel cuore dell’inverno ho scoperto in me un’estate invincibile''. Solo tu potevi mettercela, schiuderne la luce, il calore - scrivono - . Tu, che con una straordinaria forza dolce ci hai scoperto orizzonti, tenuto in piedi fino che non si camminava da soli. Nei tratti e nell’anima siamo a tua immagine, e nei tuoi passi camminiamo. Il tuo amore per il bello, ti ha sempre portato a costruire con armonia. Amavi il tuo lavoro, e mi hai permesso di amare il mio, il nostro. Eri libero, nel pensiero, nell’immaginazione. Oggi, il dolore del distacco è ripagato dalla certezza che il tuo spirito, la tua voce, illumina il cuore di una madre, di una moglie, di un fratello, di due figli, e di tutte le persone che ti hanno conosciuto».

Proseguono i figli: «Ora penso coi tuoi pensieri, come se la tua luce si fosse tramutata nel colore della mia realtà serena e mistica. Ci diresti: non piangete per me, ma camminate seguendo la fede, leggete poesie d’amore e consolatevi l’un l’altro. E noi non dovremmo pensare con egoismo al nostro dolore, ma brindare insieme al tuo fare francescano. Mi addoloro a farmi vedere dolorante e vorrei amare ed illuminare i cari e i poveri nel tuo nome; sono qui invece a scriverti, sconsolata, e i miei ricordi ritornano vividi e raggianti: immagini disperse nel mio tempo; che nuotano e si intrecciano, e ancora mi fanno tremare le vene e i polsi».

«La tua fede robusta ti ha portato ad affrontare la malattia con l’inimmaginabile generosità del dono. Ora che ci hai lasciato le parole mancano, le forze vengono meno. Vacilliamo. Ma come insegna il tuo amato Dante è il cammino attraverso l’oscurità più spessa che conduce verso la luce. E il vero miracolo non è nell’alto dei Cieli ma nell’amore che tu, papà, ci ha lasciato. A noi, a tutti. Ora il nostro compito è farlo durare, è dargli spazio».

Il rosario in memoria di Stefano Malvenuti si terrà questa sera alle 20,30 nella chiesa di San Giuseppe lavoratore, dove domani mattina alle 10 verrà celebrato il funerale.

