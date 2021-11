Due parmigiani salgono sul podio

Anche quest’anno la Tenzone del Panettone ha incoronato i suoi vincitori al termine di una lunga «maratona» di dolcezza che ha coinvolto quasi 50 giurati guidati da Simone Rodolfi, campione mondiale di panificazione, e dallo chef stellato Cristoforo Trapani nell’assaggio «alla cieca» degli oltre 100 panettoni in gara.

Anche nell’edizione del decennale della sfida ideata da Vittorio Brandonisio e Massimo Gelati, le categorie in cui i maestri pasticceri hanno presentato le loro creazioni sono state tre: al caffè, innovativo e tradizionale. A queste si è aggiunto poi il premio speciale annunciato da Silvana Erasmi andato a Fabio Menconi di Pavullo nel Frignano. Sono anche stati assegnati i premi degli sponsor Artecarta e Laminati Cavanna per il miglior packaging, Mis Romeo per la creatività e Molino Casillo per l’utilizzo delle farine.

La lettura dei nomi dei vincitori ha svelato una bella sorpresa per Parma: primo posto nella categoria «regina», quella del panettone tradizionale, per Riccadro Tavella della pasticceria Bombè di via Farini. Alle sue spalle Guglielmo Cavezza di Cicciano e Roberto Tamagna di Aulla.

Nella categoria innovativi, scettro a Giardino Pompilio, pasticcere «junior» di Ariano Irpino, che ha staccato di pochi centesimi di voto Corrado Parisi, chef del ristorante Du Matt di Parma. Terzo posto per Guglielmo Cavezza. E sempre di Pompilio è il miglior panettone al caffè del 2020, accompagnato sul podio dal foggiano Michele Pirro e dal «junior» Michele Pascarella. Nei prossimi giorni, sul sito della Tenzone del panettone, le classifiche per categoria e le valutazioni separate di giuria tecnica e giuria popolare.

Chiara De Carli