Esposito: «Long Covid anche nei bimbi e la scuola ne risente. Presto i vaccini»

Anche i bambini possono ammalarsi di Long Covid e il rendimento scolastico ne potrebbe risentire: ma che cosa è il Long Covid? E il vaccino per i nostri figli arriverà? «Secondo la maggior parte degli esperti, il Long Covid è una condizione clinica che si verifica in soggetti con anamnesi di infezione da Sars-CoV-2, solitamente dopo 3 mesi dall'insorgenza del Covid-19 - spiega Susanna Esposito, professore ordinario di Pediatria e direttore della Clinica pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma - con sintomi e segni che non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa».

Quali i sintomi nei bimbi?

«Anche i bambini possono ammalarsi di Long Covid - continua Esposito -. Gli studi al riguardo sono ancora relativamente pochi e sono stati svolti in modo eterogeneo. La prevalenza riportata di Long Covid nella popolazione pediatrica varia dal 3 all’87%. I sintomi più comuni riportati dai bambini e dai ragazzi con Long Covid sono stati cefalea (dal 3% all'80%) e affaticamento (dal 3% all'87%, seguiti da disturbi del sonno (dal 2% al 63%), difficoltà di concentrazione (dal 2% all'81%), dolore addominale (dall'1% al 76%), mialgia o artralgia (dall'1% al 61%). In alcuni studi, alcuni bambini hanno riferito anche dolore toracico persistente, mal di stomaco, diarrea, palpitazioni cardiache, irritazioni o lesioni cutanee. Quando più sintomi sono coesistenti e persistenti, si osserva una grave limitazione nelle attività quotidiane, che causa grande preoccupazione a pediatri e genitori».

Ci sono cure specifiche?

«Non ci sono cure specifiche. Nei bambini che a 4-12 settimane dal Covid presentano problematiche cliniche persistenti, il ruolo dei genitori è fondamentale. Devono essere particolarmente affettuosi, stabilire e mantenere il più possibile la consueta routine quotidiana ed essere rassicuranti sulla soluzione positiva dei sintomi che i figli presentano».

Ci possono essere altre conseguenze per bambini e adolescenti che hanno avuto il Covid?

«Il Long Covid sembra maggiormente colpire gli adolescenti e le femmine. Secondo alcuni lavori, ad essere interessati sono più spesso i bambini allergici e, in generale, quelli con patologia cronica (incluse le malattie neuropsichiatriche). La probabilità di sviluppare Long Covid è indipendente dalla gravità clinica dell’infezione: si verifica, cioè, anche in bambini e adolescenti che hanno avuto il Covid in forma lieve».

Come suggerisce di comportarsi con bambini e adolescenti che hanno avuto il Covid?

«Sto coordinando un documento di consenso per la Società italiana di pediatria, che vedrà coinvolti diversi esperti italiani e che ha l’obiettivo di definire come seguire i bambini e gli adolescenti dopo il Covid, evitando eccessive medicalizzazioni e nel contempo illustrando i percorsi appropriati per coloro che hanno problematiche cliniche significative. Tutti i soggetti pediatrici con Covid-19 sospetto o documentato, anche se asintomatici al momento della diagnosi, e i loro genitori devono essere informati del fatto che il Covid in età pediatrica generalmente guarisce entro pochi giorni dalla diagnosi ma in alcuni casi i sintomi possono persistere per più di 4 settimane o, se scomparsi, ricomparire con le stesse o con diverse caratteristiche. Il Long Covid è un problema reale che può influire sul rendimento scolastico di bambini e adolescenti. La collaborazione tra famiglie e pediatri di base è fondamentale a questo riguardo. Se il pediatra di famiglia rileva effettivamente specifiche manifestazioni cliniche suggestive di Long Covid, sarà necessario prevedere programmi di cura personalizzati».

E' importante vaccinare anche i bambini dai 5 ai 12 anni?

«La vaccinazione dei bambini tra i 5 e i 12 anni è uno strumento essenziale per ridurre il rischio di Covid e Long Covid nella popolazione di età pediatrica. Nel contempo, la vaccinazione dei più piccoli sarà fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge e per evitare la diffusione della malattia nelle comunità (famiglie e scuole)».

Quando sarà disponibile questo vaccino?

«Ci aspettiamo che il mese prossimo sarà possibile vaccinare anche nel nostro Paese i bambini di età compresa tra 5 e 12 anni. Il mio appello è quello di vaccinarsi e di fare vaccinare tutti coloro per cui il vaccino è approvato, tenendo a mente che il Covid può causare complicanze importanti anche in quei bambini che hanno avuto infezioni asintomatiche o paucisintomatiche. I vaccini a mRNA sono ben tollerati ed estremamente efficaci, anche in età pediatrica».

Mara Varoli