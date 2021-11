Furti a raffica nelle case:

In città e nelle frazioni tornano i furti nelle abitazioni e i carabinieri rafforzano i controlli sul territorio. Segnalazioni sono, infatti, arrivate da diverse zone. Gli ultimi raid, una decina circa, sono scattati soprattutto nella frazione di Gaione, ma anche nel quartiere Montanara e nella zona di via Sidoli. Per questo motivo i militari della Compagnia di Parma nella giornata di sabato hanno effettuato dei massicci controlli che hanno visto l'impiego di una decina di pattuglie in azione in vari punti della città come il quartiere Montanara, via Sidoli, ma anche frazioni come Gaione.

Inoltre, in zone «calde» come quella di via Budellungo e, sempre fuori città, di Corcagnano.

Durante i controlli numerose sono state le persone identificate di cui alcune denunciate e segnalate.

Quattro quelle che sono state denunciate: un 31enne nigeriano, già colpito dall'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, un italiano di 52 anni per guida senza patente, un 28enne, anche lui italiano, per guida in stato di ebbrezza e una barista 25enne che ha servito da bere alcolici a una persona che di bicchieri ne aveva già bevuti anche troppi. I carabinieri hanno segnalato anche sei persone: due perché palesemente ubriache e quattro, invece, di età compresa tra i 46 e i 21 anni, perché in possesso di piccole quantità (in tutto una quindicina di grammi) di hashish.

Tornando, però, ai furti, perpetrati principalmente dall'imbrunire in avanti, i militari, dopo aver ricevuto anche diverse segnalazioni dei residenti, si sono concentrati soprattutto in località Gaione, una di quelle più colpite dall'escalation degli ultimi giorni, effettuando numerosi controlli.

E sabato la loro massiccia presenza sul territorio, negli orari più a rischio, ha sicuramente scoraggiato i malintenzionati. Le segnalazioni, insieme alle immagini dei vari impianti di videosorveglianza, dei residenti rimangono, però, sempre un prezioso aiuto nella lotta a questa tipologia di criminalità.

Lotta che proseguirà senza sosta dal momento che i controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.

r.c.