Storaro: «Devo tanto ai salsesi Bazzoni»

Dorothea Burato

Giornata di chiusura, ieri, per il Parma Film Festival 2021: dopo l’annuncio del film vincitore del premio del pubblico, «La scelta di Anne» (di Audrey Diwan), ospite della mattinata al Cinema Astra è stato l’autore della fotografia cinematografica Vittorio Storaro. Tre premi Oscar alle spalle e una vita di collaborazioni con i più grandi registi della storia del cinema internazionale, il maestro si è raccontato mostrando un filmato dove ha raccolto le sue opere più famose e rispondendo alle domande dell'assessore alla Cultura Guerra.

A Parma e alle sue terre Storaro è in qualche modo legato fin dai primi anni Sessanta quando, grazie ai fratelli Luigi e Camillo Bazzoni, conosce Bernardo Bertolucci. Un incontro, quello, che segna in modo decisivo la sua vita e la cambia per sempre. Non solo e non tanto perché da quella lunga collaborazione nascono alcuni dei capolavori italiani del cinema, come «Strategia del ragno», «Ultimo tango a Parigi» e «Novecento», ma perché Bernardo, con la sua necessità di scegliere lo spazio e il ritmo dell’inquadratura e la sua capacità unica di scrivere con la macchina da presa, insegna a Storaro a scrivere con la luce. Oltre che con Bertolucci, Storaro ha poi lavorato con Francis Ford Coppola, con il quale vince l’Oscar nel 1979 per «Apocalypse Now», con Warren Beatty, altro Oscar nel 1981 per «Reds», con lo spagnolo Carlos Saura e, negli ultimi anni, con Woody Allen. Registi molto diversi tra loro, che hanno però trovato in Storaro un perfetto interprete della propria ispirazione creativa. Del resto, come spiega il maestro, l’immagine cinematografica nasce proprio dall’incontro di due visioni talvolta anche molto diverse, quella del regista e quella del cinematographer (non «direttore della fotografia»). Storaro però, oltre che lavorare sul set e ad occuparsi lungamente del restauro cinematografico, si è anche dedicato allo studio dell’immagine, regalandoci quel grande progetto teorico che è «Scrivere con la luce», un’opera in più volumi dedicata agli elementi fondamentali della fotografia cinematografica.

Lei si è battuto molto per il riconoscimento dell’autore della fotografia cinematografica e del suo ruolo come co-autore del film. Come definiamo il concetto di autorialità nel cinema?

Il cinema è come un’orchestra musicale. Ci sono una serie di solisti e poi c’è un direttore di orchestra che decide il ritmo e decide il tono. Questo è esattamente quello che succede al cinema. Noi siamo tanti co-autori individuali, siamo tutti artisti, ognuno con una potenzialità specifica che è poi approvata dal regista. La fotografia cinematografica de "L’ultimo imperatore" non è di Bernardo Bertolucci, ma è di Vittorio Storaro. La fotografia non è al “servizio” del regista, ma è proposta al regista che ha l’ultima parola sull’intero progetto. L’individualità di ognuno è necessaria: nel lavoro noi usiamo la nostra creatività, la nostra cultura e il nostro atteggiamento perché cerchiamo di dare le risposte alle nostre stesse domande, cerchiamo di capire chi siamo e di dare un senso alla nostra vita. Queste parti individuali devono essere però indirizzate verso una visione unica, che è quella del regista. Il regista indirizza tutte queste parti, tutte queste spinte ed è perciò l’autore centrale del film».

Dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ha esordito al cinema con Franco Rossi, ma è l’esperienza con la famiglia Bazzoni ad essere stata particolarmente importante. Perché?

Grazie ai fratelli Bazzoni ho conosciuto Bernardo, che mi ha sconvolto con il suo modo di scrivere con la macchina da presa e mi ha aperto gli occhi per sempre. Ho però continuato a frequentare Camillo e Luigi. Camillo mi ha dato sempre tanti suggerimenti. A lui devo tantissimo. Mi spingeva ad essere curioso, a conoscere la pittura, la musica, la scultura. Era un fratello per me ed era anche un grande maestro. Luigi era ancora più colto di Camillo ed aveva una grande capacità di visione: aveva un gusto della composizione dell’immagine di grande cultura. La mia formazione, prima di incontrare loro, era professionale era tecnica. L’apertura, invece, me l’hanno data loro».

Ci parli del suo recente lavoro con Woody Allen. Quali sono gli aspetti più interessanti di questa collaborazione?

«Woody Allen ha sempre amato il cinema in bianco e nero. Quando è stato costretto ad usare il colore, non voleva un film che avesse degli eccessi o delle funzionalità creative sui colori. Lui voleva dei toni morbidi e lineari, con un accento leggermente caldo. Quando mi arriva la sceneggiatura di "Café Society" capisco che c’è una grande potenzialità visiva: tutta una prima parte è legata al mondo ebraico e poi c’è questo passaggio al Los Angeles, il mondo dello star system, dove c’è tutta una serie di pittori e fotografi degli anni Trenta americani e dove la visione è influenzata anche dall’Espressionismo Tedesco e dal post-espressionismo. Io allora preparo una sorta di album con stampe di fotografi o pittori sia per la parte iniziale che per la seconda parte del film e cerco di trovare un punto di dialogo tra questa dualità, un equilibro tra questi due mondi opposti. E il progetto funziona, conferendo al film l’omogeneità che lo caratterizza».