Vandali in azione al centro civico di Gaiano

Collecchio Atti vandalici ai danni del Centro civico di Gaiano nella notte tra sabato e domenica. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Collecchio, coordinati dalla Compagnia di Salsomaggiore.

Non è al momento chiaro chi siano i responsabili, sta di fatto che hanno danneggiato finestre e porte finestre cercando di sfondarle, senza riuscirci; hanno dato fuoco a materiali infiammabili di fianco alle pareti esterne del centro, che sono annerite; hanno rotto anche elementi dell’illuminazione.

Alle forze dell’ordine il compito di stabilire se si tratti di semplici balordi, di una ragazzata sopra le righe, o se piuttosto sia opera di qualche ladro inesperto che ha tentato di entrare nel complesso. La prima ipotesi è comunque la più accreditata.

C’è amarezza dal parte del sindaco, Maristella Galli, che ha dichiarato: «C’è un dato che forse non è chiaro a coloro che hanno commesso questi e altri atti vandalici: il Centro civico di Gaiano, come tutte le strutture pubbliche, anche quelle recentemente danneggiate, è stato costruito con i soldi dei cittadini, è di tutti, anche il loro. Purtroppo, se non si troveranno i colpevoli, è sempre con i soldi dei cittadini che si dovrà provvedere a riparare i danni provocati da chi non ha rispetto di una comunità intera. A breve vi avremmo esposto gli elaborati realizzati dagli studenti per ricordare la strage del rapido 904. Ma ora si dovrà intervenire per ripristinare i locali in maniera adeguata».

Il Comune punta sul potenziamento del sistema di videosorveglianza. Per questo, ha spiegato il sindaco, intende partecipare ad un bando del Ministero dell’Interno, che ha stanziato 27 milioni di euro a livello nazionale.

Gli occhi elettronici potranno così «monitorare le strade delle frazioni comunali maggiormente esposte al fenomeno dei furti e gli edifici pubblici come scuole e centri civici, spesso oggetto di vandalismi. Si aggiungeranno alle telecamere già installate a Gaiano, Pontescodogna e Madregolo».

Nel caso fosse accertato che si tratta di atti vandalici e fossero individuati i responsabili, questi saranno tenuti a rifondere i danni al Comune. I danni ammontano a qualche migliaia di euro, ma le verifiche sono ancora in corso.

G.C.Z.