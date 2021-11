Bardi, commissariamento più vicino

Bardi La scadenza dei venti giorni per ripensare le proprie dimissioni e ricucire lo strappo con la maggioranza è ormai dietro l'angolo: se entro il venerdì, Giancarlo Mandelli non cambierà idea e non troverà la quadra per ricomporre la frattura, stando all'articolo 53 del Testo unico sugli enti locali, le sue dimissioni saranno «efficaci e irrevocabili» e per il Comune si apriranno le porte del commissariamento.

Cosa è successo nelle settimane successive alla seduta del 30 ottobre, quando tutta la maggioranza eccetto il primo cittadino e il suo capogruppo Vincenzo Calautti non si sono presentati in Consiglio?

Lo spiraglio di cui ha parlato Mandelli, all'indomani della seduta clou, sì è aperto o si è chiuso? «Se tutto il Consiglio me lo chiedesse - aveva infatti dichiarato l'ex sindaco in merito all'ipotesi di ricucire - potremmo valutare». La strada però, oggi, sembra in salita: secondo quanto appreso dalla «Gazzetta», il vicesindaco Luigi Boccacci avrebbe in più circostanze rilasciato dichiarazioni che non fanno presagire la possibilità di una ricomposizione della frattura.

Raggiunto telefonicamente, ha confermato la criticità della situazione. «Al momento - ha dichiarato Boccacci - sentiti anche i colleghi, non ci sono le condizioni per ricucire lo strappo, che si è consumato per un insieme di problemi che si trascinano da tempo».

«Ci chiamano i “secessionisti”, come se far commissariare il nostro Comune ci procurasse piacere o ne avessimo convenienza. Mandelli - insiste il vice del sindaco dimissionario - sa bene quali sono i punti critici, sui quali abbiamo cercato più volte di far sentire la nostra voce ma non siamo stati ascoltati. Ribadiamo dunque che il sindaco non è caduto per la potatura di una pianta!».

L'accusa, come si evince dalle parole di Boccacci, è la stessa fatta all'indomani delle dimissioni: l'ex primo cittadino avrebbe voluto amministrare senza coinvolgere i consiglieri né di maggioranza né di minoranza. «Un incontro c'è stato, ma l'esito è stato negativo e oggi l'abbiamo reso noto – ha poi svelato Boccacci -. Poi, per carità, da qui a venerdì i miracoli possono anche accadere. Ma temo che, visti i riscontri e le posizioni, non ci siano soluzioni».

Insomma, il commissariamento pare quasi certo.

Monica Rossi