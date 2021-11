È morto Mino Censi, mitico «prof» di ginnastica

Addio al «prof» Beniamo Censi, Mino per gli amici e anche Minetto. Aveva 78 anni e da tempo combatteva con coraggio e forza d'animo contro una grave malattia. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la città.

Borghigiano del sasso, aveva frequentato l'Isef di Bologna e quindi aveva iniziato a insegnare educazione fisica in varie scuole della città, fra cui il Solari, il Paciolo e anche le medie. Ma insieme a Gigi Dallaturca era stato anche uno dei migliori allenatori della Fulgor basket. E anche di squadre di pallacanestro salsesi e parmigiane.

Censi era stato anche preparatore atletico di squadre di calcio. Insomma, una lunga carriera in ambito sportivo, dove aveva messo a disposizione la sua esperienza e professionalità. Dopo avere appreso della sua scomparsa, in tanti hanno postato sui social toccanti messaggi di addio e dalla collezione di foto di Mario Anselmi è spuntata una nostalgica immagine in bianco e nero, dove si vedono Minetto Censi con Adriano Allodi, al vecchio campo sportivo Craviari.

Minetto aveva una grande passione per i cavalli, e spesso con un nutrito gruppo di amici , lo si vedeva in sella in giro per il parco dello Stirone. Fra i ricordi dei tanti amici c'è anche quello dello sportivo fidentino Vincenzo Pincolini. «Con Minetto se n'è andato un caro amico e ancora di più. Lo ricordo con affetto perché è stato il primo adulto con cui ''ho avuto da dire''. Avevo 14-15 anni e l'allenatore di basket Censi negli allievi della Fulgor non mi faceva giocare perché ero ''scarso''. Così Pratizzoli mi portò all'atletica e fu un'altra storia. Da quell'episodio il rapporto con Minetto divenne importante, ironico e profondo . Come ha sempre saputo avere con tutti i suoi amici ed ex suoi giocatori di basket e anche di calcio nella sua breve parentesi di preparatore atletico calcistico. Tanta gentilezza e guai a prendersi sul serio. Quante chiacchierate, quante risate che da tempo non facevamo più. La nostra generazione ha avuto allenatori/maestri/educatori come Pratizzoli e Minetto Censi: che fortuna. Figure da augurare a tutti i giovani che si avvicinano allo sport . Quello sport che ti preparava davvero alla vita . Le tue chiacchierate e i tuoi sorrisi sornioni ci mancheranno davvero»

