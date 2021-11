La Chiesa di Parma piange Don Dante Paglia

Nei giorni scorsi è morto, a 95 anni, don Dante Paglia, amatissimo parroco di Pizzolese, cuore di quella Bassa che, nonostante lui fosse un montanaro di Tizzano, amava tantissimo.

Così lo ricorda il vicario generale della Diocesi, monsignor Stefano Maria Rosati. «Se qualcuno fosse stato a Pizzolese, quando lo scorso 17 ottobre, a nome del vescovo, ho presieduto l'Eucaristia festiva e l'assemblea parrocchiale in occasione del definitivo trasferimento di don Dante a Villa Sant'Ilario, dove tra l'altro un anno prima lo aveva preceduto la suora certosina che l'ha assistito negli ultimi 25 anni, costui avrebbe toccato con mano cosa significhi una vita intera spesa per la comunità! Non sono state nemmeno due ore in tutto, ma mi sono bastate per capire cosa sono stati i suoi 67 anni di parrocchialità».

«Una comunità piccola, Pizzolese, ma coesa e legatissima al parroco - continua monsignor Rosati - che vi era giunto, non ancora trentenne, il 1° maggio 1954 inviato dal vescovo Colli come coadiutore del parroco infermo, mons. Giuseppe Coruzzi, rimasto anche lui più di sessanta anni a Pizzolese, che così, incredibile, ha avuto due parroci in 130 anni! Don Dante, dopo averlo amorevolmente affiancato ed assistito per quattro anni, gli è succeduto come parroco, e lì a Pizzolese ha profuso tutte le sue energie di “padre e pastore”. Questo il “titolo” che, unanimemente, gli riconoscono i suoi parrocchiani, i quali lo hanno ricambiato e assistito in ogni modo, soprattutto negli ultimi anni della sua vecchiaia e progressiva crescente infermità, quando era normale che da loro ricevesse visite, assistenza di ogni genere e persino il pasto quotidiano!».

«Don Dante, nato a Tizzano Valparma l' 11 Luglio 1926, era stato ordinato presbitero in Cattedrale nell'Anno Santo 1950, precisamente il 29 giugno, festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, insieme ad altri sette compagni che, in lui, hanno sempre apprezzato il tratto “umile, mai ambizioso, cordiale con tutti” - continua monsignor Rosati - I primi anni di ministero li trascorre in montagna, nel monchiese, come parroco di Ceda e Cozzanello. Come suo uomo di fiducia ed amico, dandogli del “lei”, ma assistendolo con una fedeltà sempre discreta ed una generosità spesso straordinaria, anche lui membro della Fraternità sacerdotale (ricordo negli anni Ottanta la sua presenza immancabile agli esercizi spirituali a Tignale del Garda, organizzati proprio dalla Fraternità), il vescovo Amilcare Pasini, mentre era parroco a Pizzolese, lo ha chiamato a collaborare con lui e con la Curia: così è stato suo segretario personale dal 1972 al 1995, segretario della Visita pastorale, lipsanotecario (conservatore di reliquie, ndr) e notaio addetto alla Cancelleria, incarico che ha mantenuto fino a dieci anni fa».

«Già, nei miei anni nella Bassa avevo conosciuto ed apprezzato i tuoi “ragazzi”, Don Dante, e ricordo una volta di averti detto come mi avesse colpito il nome che si sono dati come compagnia teatrale (e non solo): “Pisolez …e la zonta”, cioè, “Pizzolese… e l'aggiunta”. Ciò che mi colpisce ancora di più è proprio… “la zonta”! E capisco meglio come questa “aggiunta” sia il fatto che i tuoi ragazzi sono la prova della tua dedizione di prete per la gente di Pizzolese e non solo. E prego che ora tu stesso, don Dante, divenga e resti per sempre “la zonta” per loro e per quanti ti hanno voluto bene ed ai quali hai fatto del bene per quasi un secolo» conclude Rosati.

lo.sar.