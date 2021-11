Tutto fermo in farmacia per colpa di una «Pec»

L'avvio che consentiva alle farmacie aderenti all'accordo con la Regione Emilia-Romagna di somministrare il vaccino antinfluenzale era previsto per la scorsa settimana. Ma ad oggi, quattro delle cinque farmacie che in città si sono messe a disposizione per questo servizio (in totale, nel parmense sono nove con quattro in provincia), non hanno ancora potuto inoculare nemmeno una dose, sebbene il personale sia stato preparato e correttamente formato (come da requisito).

«Manca una Pec»

«Finora non abbiamo ancora ricevuto la Pec per l'attivazione della piattaforma dove inserire i dati delle persone – conferma Roberta Scauri, della Farmacia Minerva -. Le persone che chiedono informazioni? Sono tante, riceviamo soprattutto telefonate». Anche Rosanna Riccardi, della Farmacia Santa Fara, spiega di aspettare l'avvio della procedura: «Per poter iniziare attendiamo, a breve, l'avvio di questa piattaforma, anche perché, non essendoci ancora niente, non possiamo partire con le registrazioni».

Le forniture

Dalla Farmacia Raineri, oltre a confermare l'attesa («che non dipende da noi») e l'esordio previsto in pochi giorni, aggiungono anche qualche timore rispetto alla fornitura: l'esercizio, infatti, al momento ha ricevuto e venduto le dosi ai quei clienti che hanno poi provveduto autonomamente all'inoculazione (tramite un medico o un infermiere) e anche se dovrebbero arrivarne altre ci si pone anche questo interrogativo.

Il costo della prestazione

Il target di chi può accedere alle strutture per la somministrazione dell'iniezione antinfluenzale sono persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, senza patologie e che hanno l'assistenza sanitaria in Emilia-Romagna. Secondo l'accordo, le farmacie che hanno aderito a questo accordo erogheranno la prestazione a circa 25,40 euro (farmaco compreso).

Alessandro Merli, presidente di Federfarma Parma, nel ribadire quanto espresso dai colleghi, ipotizza che il lieve ritardo possa essere dipeso da una serie di meccanismi nelle procedure e di comunicazioni da fare all'Azienda Usl, visto che «l'accordo prevedeva un procedimento a livello provinciale». «Potrà esserci questa situazione adesso, ma quando partiamo, poi partiamo – ha specificato -. In farmacia ci sono tante altre cose da fare e sicuramente c'è bisogno di un'organizzazione interna: oltre ai tamponi, infatti, c'è la questione Spid e i servizi che normalmente vengono erogati».

Il protocollo dell'Ausl

Presso ogni Azienda sanitaria è definito un protocollo operativo, condiviso con le Associazioni di categoria provinciali di riferimento, in cui sono definite le giornate, gli orari, i referenti medici e le modalità di contatto per problemi emersi nella valutazione dell'idoneità. In base a quanto riportato dai titolari, le richieste da parte degli utenti per accedere al vaccino antinfluenzale nelle loro strutture, sono già tante. «Gli entusiasti della vaccinazione in farmacia sono, spesso, anche già vaccinati contro il Covid – conclude Merli, parlando di prevenzione -. Diciamo che gli zoccoli duri sono altri».

Giovanna Pavesi