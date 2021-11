Abbandonati 30 scatoloni di medicinali: sei denunciati dalla Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale sono rimasti impegnati a lungo per risalire al responsabile dell'abbandono in un campo, nella frazione di Castione Marchesi, di trenta scatoloni di rifiuti speciali, compresi medicinali che se dispersi nell'ambiente risultano altamente inquinanti.

Gli scatoloni sono stati ritrovati in estate e da lì è iniziata un'indagine per cercare di capire chi potesse aver compiuto quell'atto. Con calma e pazienza certosine sono state individuate alcune piste, la più promettente delle quali portava direttamente a un centro medico di Milano da dove apparentemente provenivano i rifiuti. E' stata quindi convocata la responsabile che in quel momento si trovava all'estero e per di più in quarantena. Tra mille difficoltà si è arrivati a stabilire che il materiale ritrovato apparteneva a una partita difettosa e pertanto era stato restituito regolarmente alla ditta fornitrice di Treviso.

La svolta è arrivata a settembre quando finalmente si è riusciti a stabilire che quel lotto di materiali era stato dato a un'associazione di beneficienza fidentina che li aveva ricevuti nel 2018. La legale rappresentante, interpellata, ha spiegato che i trenta scatoloni erano rimasti stoccati nella cantina del proprio appartamento sino alla fine del 2019. Quando tutto era pronto per inviarli in Costa d'Avorio la pandemia aveva determinato la chiusura dei porti e pertanto aveva deciso di inviarli in discarica. E' proprio a questo punto che la storia ha preso una direzione assurda: il marito della donna ha preso accordi con uno svuota cantine il quale ha ritirato la merce e si è accordato con il figlio dei proprietari del terreno di Castione per abbandonare le scatole in una zona solo apparentemente al riparo da occhi indiscreti. Così alla fine sono state denunciate e sanzionate ben sei persone: l'associazione fidentina, la legale rappresentante, lo svuota cantine (che dovrà anche rispondere per trasporto abusivo e abbandono di rifiuti) e i proprietari del terreno, ovvero i due ignari genitori e il figlio.

«In tutto le multe elevate ammontano a 2.400 euro – ha spiegato il comandante della Polizia locale Stefano Ante - ma al di là del valore economico c'è la soddisfazione di non aver lasciato impunito un crimine ambientale particolarmente odioso».

«L'amministrazione comunale ringrazia di cuore gli agenti che si sono dedicati con passione a questo caso» ha sottolineato il vice sindaco Davide Malvisi.

