Apollo XI, quel circolo a luci rosse: 3 condanne e 2 patteggiamenti

Sempre aperti. Anche quando il lockdown duro aveva blindato tutti tra le quattro mura di casa. All'Apollo XI di via Monte Sporno i clienti continuavano ad arrivare, e gli affari giravano bene. Un circolo ricreativo, peccato però che il «ricreativo» facesse rima con sesso a pagamento, all'insaputa del proprietario dell'immobile. Tutto così (ben) organizzato che il pm Francesca Arienti aveva contestato anche l'associazione a delinquere finalizzata al reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a quattro dei cinque imputati. E il gup ha riconosciuto il reato, condannando i due gestori effettivi del locale - un 40enne reggiano residente a Parma e un 66enne campano con casa a Bibbiano - rispettivamente a 3 anni e 4 mesi e a 2 anni e 8 mesi. Al primo, poi, il giudice ha revocato tutte le sospensioni di pena di cui aveva goduto negli anni precedenti. Due anni e 2 mesi, invece, a un 49enne cagliaritano, per il quale il giudice ha riconosciuto l'associazione a delinquere finalizzata solo al reclutamento. Hanno invece patteggiato gli altri due complici coinvolti nell'indagine: 2 anni a un 63enne materano (l'unico, a differenza degli altri, non pregiudicato che potrà contare sulla pena sospesa) e 1 anno e 10 mesi a un 50enne palermitano residente a Bibbiano.

Quattro spazi del locale erano stati adibiti a privé. Per entrare bisognava mostrare la tessera del circolo, ma per la prestazione extra era necessario pagare sia i referenti del locale che la ragazza: 70 euro da versare in «cassa», più almeno un centinaio da dare alla donna. Già nel 2016 una giovane polacca, che aveva lavorato nel locale, aveva parlato delle «stanze segrete» dell'Apollo XI, ma poi l'indagine, portata avanti dai carabinieri, aveva messo in fila una serie di accertamenti, con tanto di intercettazioni, fino agli arresti dello scorso aprile: in carcere erano finiti i due gestori effettivi del locale, mentre per il materano e per il 49enne sardo erano stati disposti i domiciliari.

Gli uomini a capo del locale, nonché promotori dell'associazione a delinquere, secondo l'accusa, e i loro collaboratori, che facevano da autisti alle ragazze, accompagnandole dalle abitazioni al locale, oppure si occupavano del bar e delle pulizie del privé. Donne straniere, nella maggior parte dei casi, che venivano ospitate in due appartamenti in città e da lì portate all'Apollo XI. E se è vero che non sono state accertate violenze nei confronti delle donne, come ha sottolineato il pm, è altrettanto vero che veniva pretesa una sorta di esclusiva. «Quando stai con noi, devi stare con noi, ok?», si era sentita dire una delle ragazze che era uscita con un cliente.

Il «tesoro» da custodire. E da sfruttare, secondo l'accusa. Solo nel 2020, in piena pandemia, il giro d'affari del locale avrebbe fruttato a gestori e complici 100mila euro. Per evitare, poi, di dare troppo nell'occhio in pieno lockdown, le porte si aprivano nel pomeriggio.

Georgia Azzali