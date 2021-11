Finardi: «Io, un parmigiano acquisito»

Venerdì alle 21, al Teatro Magnani di Fidenza in una serata già «sold out», la rassegna «Mangiamusica- Note pop, cibo rock» ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri ospita il celebre cantautore dall'animo rock Eugenio Finardi, che ha confermato la sua presenza nonostante il malore che l'ha obbligato ad annullare alcuni concerti.

Prima di lui, nella parte dedicata al cibo e ai migliori prodotti del «Made in Borgo», lo spettacolo gastronomico sarà firmato da Cristina Cerbi, chef dell'Osteria di Fornio con uno show cooking dedicato ai 60 anni di carriera di Finardi con una ricetta a sorpresa.

Sessant'anni sembrano tanti ma sono quelli giusti: la prima incisione di Eugenio Finardi è del 1961, quando a nove anni partecipò al disco per bambini «Palloncino rosso fuoco».

Se dovesse fare un bilancio di questi anni, cosa direbbe?

«Che sono stati un privilegio e una condanna allo stesso tempo. Un privilegio perché nella musica c'è qualcosa di divino. È un'arte che viene dall'assoluto la cui tela è il tempo. Aver avuto il privilegio di vivere di musica e soprattutto di capirla e di saperla ascoltare è stata la cosa più bella».

Ha saputo anche regalarla: tanti musicisti hanno iniziato con lei.

«La più grande soddisfazione è aver fatto trovare la loro strada a tantissimi musicisti. Lucio Fabbri, Walter Calloni, Adriano Molinari che adesso suona con Zucchero... tutta gente che ha iniziato con me. Di questo sono molto fiero».

E perché la musica è anche una condanna?

«Perché è una vita perennemente randagia, insicura e spesso incompresa. La musica un'arte così evanescente, così sacra che molti non la capiscono e quindi la usano come sottofondo, ma così è sprecata».

Distinguendo la musica dal mercato discografico, il suo ultimo disco di canzoni inedite è del 2014. Non c'è più spazio, o tempo, per nuovi dischi?

«Scrivere canzoni nuove adesso sarebbe inutile, non c'è un mercato, non c'è un ascolto, le radio non le trasmetterebbero. La musica deve essere utile, ma se un disco adesso contenesse le chiavi dell'universo, anche se rendesse comprensibile la fisica quantistica, non avrebbe spazi. Ho smesso di pubblicare materiale nuovo ma non di produrre, infatti per Natale uscirà in versione rimasterizzata il mio disco “Finardi”, nel quarantennale della pubblicazione».

Se la discografia ha perso interesse, non così gli spettacoli. La serata di Fidenza è andata esaurita in pochissimo tempo...

«Certo, perché gli spettacoli sono sempre seguiti. Come può testimoniare ogni mio collega il pubblico vuole le vecchie canzoni».

La musica è ancora ribelle?

«I nostri figli ascoltano altro ma comunque direi sì, è ancora molto ribelle. Mi rende molto felice vedere molti personaggi prendere delle posizioni e delle responsabilità, contestare, rifiutare questa condanna fatta alla musica popolare definendola “leggera”. Sono contento che ci sia molta ribellione anche rispetto all'immagine tradizionale dell'Italia. Penso ai Maneskin, che stanno portando un'altra immagine molto più fresca di ciò che di solito produceva Sanremo».

Infine, due parole su Parma, che è davvero una città alla quale è strettamente legato.

«Parma è una città a cui tengo particolarmente, mia moglie è di Parma e abbiamo da poco festeggiato 25 anni di matrimonio. Ci ho suonato tantissime volte e sono ormai un parmigiano acquisito. Qui però saremo a Fidenza, territorio in cui ci sono delle erre pericolosissime, che ti possono rotolare addosso fino a seppellirti».

Eugenio Finardi sarà sul palco del Magnani con il critico musicale Ezio Guaitamacchi e il suo storico chitarrista Giuvazza.

Pierangelo Pettenati