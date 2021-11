Furti in aumento, torna la paura

In città, come nel quartiere Montanara, in via Marchesi e in via Sidoli, e nelle frazioni, come Gaione. Ma anche in comuni vicini come quello di Langhirano. Tornano i furti e la paura. Ma ci si può anche difendere impedendo, prima di tutto, che i malviventi riescano a entrare nelle abitazioni. Come? Segnalando alle forze dell'ordine ogni movimento sospetto nelle zone in cui si vive, ma anche mettendo in atto accorgimenti utili a scongiurare eventuali raid. Oppure dotandosi di strumenti che possano proteggere le abitazioni.

Il lockdown è stato un periodo difficile per tutti. Ma soprattutto - e almeno questo è stato un lato positivo di quei giorni terribili - per i ladri. Non che adesso per i malviventi che prendono di mira i beni mobili e immobili altrui, la vita sia più facile. I controlli ci sono, ma durante i periodi in cui il Covid mordeva come non mai, con le strade praticamente deserte e le abitazioni piene, penetrare all'interno delle case per rubare era più arduo. Ora, dal momento che la vita delle persone è da un po' di tempo più normale, anche i ladri ci riprovano. Sono, infatti, tornati i furti. Nelle abitazioni, ma anche nei negozi e in altri immobili come garage e cantine.

Nelle prime, alcuni ladri definiti acrobati, salgono dalle grondaie oppure dalle impalcature se ci sono dei lavori in corso. La cronaca locale, in città e provincia, spesso racconta episodi del genere. È di pochi giorni fa, infatti, come già raccontato dalla Gazzetta, una lunga serie di furti nelle abitazioni - una decina - tra Gaione, il punto più colpito, ma anche nel quartiere Montanara e nella zona di via Sidoli. Fatti che hanno visto i carabinieri, nella giornata di sabato, effettuare controlli massicci con numerose pattuglie e diverse denunce.

Episodi che seguono altri, tutti recenti, tra cui quello accaduto in via Marchesi, dove i ladri sono entrati in una villetta salendo da una grondaia. E mentre il proprietario stava cenando al primo piano, hanno arraffato gioielli per diverse migliaia di euro. E, complice anche la scarsa illuminazione della strada, se ne sono andati indisturbati. Ma, sempre nei giorni scorsi, sono stati segnalati raid anche ai danni di un bar della Ghiaia e di una parrucchiera di via Verdi. Due colpi accomunati dalla tecnica del mattone, usato dai ladri per sfondare il vetro della porta d'ingresso. E non lontano dalla città, sempre nei giorni scorsi, nelle frazioni langhiranesi di Pilastro e Calicella, i ladri hanno preso di mira ben cinque garage facendo dei buchi nelle porte per vedere se dentro vi fossero oggetti di pregio. Se ne sono andati senza prendere nulla, ma mettendo non poca agitazione ai proprietari dei garage «bucati».

Per contrastare il fenomeno dei furti in generale e di quelli in abitazione, la forze dell'ordine da tempo hanno intensificato i controlli, come dimostrano le numerose persone sorprese con arnesi da scasso a bordo dell'auto. Inoltre, un caso recente, è anche quello del ladro arrestato dai carabinieri «in diretta» dopo il furto in una lavanderia a gettoni di via Ruggero da Parma. Un arresto favorito anche dalla tecnologia dal momento che il titolare dell'attività, grazie alle telecamere interne, ha visto il malvivente all'opera avvisando immediatamente il 112.

A questo proposito carabinieri e polizia di Stato invitano da sempre i cittadini, in caso di movimenti - auto e facce sconosciute - e rumori sospetti, a telefonare al 112 e al 113. Proprio sui furti in abitazione, le forze dell'ordine hanno diffuso anche a più riprese dei vademecum per difendersi.

Ad esempio, quando si va in vacanza o comunque si sta via da casa per un po' bisogna evitare di mettere su Facebook foto o post che facciano capire che non si è a casa. I ladri, infatti, sbirciano anche online.

Oppure, sempre nel caso di assenze di più giorni, chiedere a qualcuno di fiducia o a un vicino di ritirare la posta, per evitare che si accumuli nella cassetta. Inoltre, anche se sembrerebbe scontato, chiudere sempre la porta di casa con tutte le mandate e controllare, nel condominio, che il portone principale non resti aperto. E, insieme a tutti questi accorgimenti, non lasciare in casa preziosi.

Per difendersi, però, a volte, oltre agli accorgimenti e alla collaborazione di amici e vicini, tra cui appunto sono preziosi i controlli di vicinato, si può ricorrere a sistemi di protezione - allarmi, videosorveglianza, porte e persiane blindate e inferriate - sempre più sofisticate e a società di vigilanza. Nella guerra ai furti tutto, infatti, può servire.

Michele Ceparano