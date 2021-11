L'ufficio turistico riapre nella palazzina Warowland

«Dopo un mese e mezzo, riapre lo Iat. Espletati alcuni approfondimenti giuridici e contrattuali tra il 17 e il 19 novembre prossimi l'ufficio informazioni e accoglienza turistica della città tornerà al servizio dei tanti visitatori di Salso».

Così il sindaco Fritelli che non nasconde la propria soddisfazione: «Appena dopo la metà di novembre riapriamo lo Iat, con un contratto oggi di tre anni, rinnovabile poi per altri tre. L'apertura è frutto di un'iniziativa congiunta fra il “Consorzio terme Berzieri” e la cooperativa che ha gestito l'ufficio sino al 30 settembre scorso. Lo Iat resterà nel punto della palazzina Warowland che, in accordo con il privato, verrà anche rinnovato come ambiente e come spazio, diventando più vivo, più fresco e, soprattutto collegato a quello che è il sistema museale esperienziale che abbiamo aperto all'inizio dell'estate. Per noi – conclude il sindaco – ovviamente è un account strategico, fondamentale per il turismo e per gli ospiti, che tornerà a dare tutti i servizi anche collegati alla prenotazione dei biglietti per gli eventi e gli spettacoli, per le informazioni e i materiali illustrativi anche per la ricettività, oltre i classici appuntamenti, come la “corriera del turista” e le altre opportunità, offerte dal comune e dalle associazioni imprenditoriali. Riprendiamo un percorso di accoglienza e supporto e lo facciamo nel momento in cui sono partiti anche i bonus Terme, con i nostri stabilimenti che rimarranno aperti, lo facciamo con un'assistenza turistica che, a questo punto, riparte a 360 gradi».

Egidio Bandini