La Bassa saluta Romano Amici, la memoria storica del «suo» Po

Polesine Zibello «La mia vita è il Po»: così ha scritto Romano Amici su una delle tante immagini che lo ritraggono, sintetizzando la sua esistenza, tutta trascorsa nelle terre del Po. Amici se ne è andato ieri, all'età di 86 anni, privando Polesine Zibello di una preziosa memoria storica.

Nativo di Pieveottoville, viveva da decenni a Zibello. In passato autotrasportatore per conto di imprese edili di Pieveottoville prima e di Parma e Polesine poi, era molto legato alla sua terra e, soprattutto, al suo fiume di cui conosceva angoli, segreti, rischi e peculiarità. Amava profondamente il fiume, che per anni ha solcato in lungo e in largo, a bordo della sua barca.

È stato un protagonista della vita degli ultimi decenni di Zibello: sia, in passato, come consigliere comunale che, soprattutto, nel campo del volontariato. Custode e cultore dei saperi del territorio è stato uno dei più preziosi e validi collaboratori del compianto dottor Giuseppe Riccardi nella realizzazione dei musei della civiltà contadina e dei reperti bellici, fondati dallo stesso indimenticato medico. È stato lui, Romano Amici, a curarne personalmente l'allestimento, il potenziamento e il mantenimento. Non si contano le ore e le giornate che ha dedicato a queste due grandi realtà culturali. Dopo la morte di Riccardi, in qualità di presidente dell'associazione Amici del Museo, ha continuato a prendersi cura di entrambi i musei accogliendo, sempre col sorriso ed in rigoroso dialetto, i visitatori, guidandoli alla scoperta di ogni pezzo mettendo a disposizione di tutti la sua grande compettenza. Un'opera per la quale, pochi anni fa, l'allora sindaco Andrea Censi (che ieri lo ha ricordato definendolo «un grande amico e un altro scrigno di storia che se ne va») gli aveva conferito il Premio San Carlo.

In diverse occasioni era infine stato un collaboratore prezioso del Museo paleoantropologico del Po di San Daniele Po, donando spesso reperti che aveva trovato durante le sue escursioni sul fiume. In tante occasioni aveva auspicato una maggiore e concreta collaborazione tra le realtà museali delle due sponde per una maggiore e più proficua promozione delle terre del Po. Nel piangerlo, il sindaco di San Daniele Po Davide Persico (i due erano amici da anni) ha detto: «Romano era così, genuino e schietto, un uomo di fiume di quelli di cui ti potevi solo fidare. Risolutivo, cinico nel realizzare, capace, temprato dalla Bassa e col fiume che gli scorreva nelle vene. Bastava uno sguardo per intenderci, superfluo perfino un gesto. C'era solo da fidarsi di Romano, perché su tutto si può scherzare ma sul fiume no. Il fiume è una cosa seria e per viverlo si deve condividere e ci si deve fidare. Un caro saluto Romano, ci rivedremo per sempre sul Fiume, ogni giorno, all'alba».

A piangerlo, infine, il sindaco di Polesine Zibello Massimo Spigaroli che, insieme a tutta l'amministrazione, ha rimarcato «l'impegno e il contributo di Romano Amici nel ricostruire i fissare la storia, lasciando in ereditò un patrimonio prezioso per tutta la comunità».

Paolo Panni