Si apre una buca nel marciapiede mentre passeggia: salsese all'ospedale

Stava passeggiando in via Unità quando, improvvisamente, il marciapiede ha ceduto causando la sua caduta ed il conseguente trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio. La disavventura è capitata ad un uomo nel tardo pomeriggio di lunedì ed avrebbe potuto avere conseguenze peggiori perché proprio in quel momento stava transitando un'auto e l'uomo sarebbe potuto cadere verso la strada e non sul marciapiedi.

Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso all'uomo allertando la centrale operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza: dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio per accertamenti. In via Unità sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno delimitato la zona in attesa che nei prossimi giorni venga effettuato il ripristino.

M.L.