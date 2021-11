Toilette in via Verdi. «Fermate i lavori»

«Fermate quei lavori». È una preghiera - la definiscono loro stessi in questo modo, sperando che questa iniziativa possa prendere una piega positiva - quella di alcuni residenti di via Verdi e dintorni che hanno scritto al Comune per esprimere il loro dissenso sui lavori di posizionamento, già iniziati, di due toilette che dovrebbero trovare posto all'angolo tra via Verdi e via Bettoli, proprio contro il giardino di una casa privata.

Una residenza classificata, si legge nella lettera, «quale raro e buon esempio di stile Liberty e costruita negli anni Venti del secolo scorso. Sopravvissuta ai bombardamenti, particolarmente duri e reiterati nel periodo bellico, uscì indenne dalla furia devastatrice degli anni Cinquanta, allorché tanti edifici simili, come altre opere d'arte tra cui il Monumento a Verdi, furono distrutti per ricavare spazi utili alla ricostruzione di altrettanti condomini».

Tra transenne e mezzi al lavoro, le speranze sembrano più che mai flebili. Però, come fanno capire loro, tentare non nuoce.

La lettera, indirizzata all'assessore comunale ai Lavori pubblici Michele Alinovi, a quella alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e a quello alla Cultura Michele Guerra, ricorda che, «a seguito di una permuta con il Comune di Parma, l'ingresso della casa su via Verdi fu dirottato in via Bettoli e nello spazio antistante venne installata un'edicola».

L'edicola ora non c'è più, continua la lettera inviata agli assessori comunali, «e il decoro, la dignità e la storia di questa casa e di chi la abita sono compromessi da un fatto nuovo, proprio all'angolo tra via Verdi e via Bettoli. Si stanno materializzando, oltre ai cassonetti per i rifiuti al confine con il giardino, due strutture adibite a toilette».

«Senza negare l'utilità di simili apparati in funzione turistica - proseguono i residenti - si ritiene che questa collocazione proprio in vista del turista e di tutti coloro che provengono dalla stazione ferroviaria o dal vicino parcheggio Toschi, di nocivo impatto ambientale, appaia quantomeno inopportuna, irrispettosa e di cattivo gusto pure nei riguardi di una buona civica socialità e della memoria storica collettiva».

Insomma, se si volevano mettere dei gabinetti, dicono senza giri di parole, si poteva pensare a un'altra ubicazione.

Gli autori della lettera chiedono perciò al Comune di tornare sui suoi passi.

«Non sarebbe più congruente e appropriato - domandano ancora all'Amministrazione - trovare un'altra collocazione in un'area meno sensibile e altrettanto fruibile? Si aprirebbe così al turista - aggiungono -, come a tutti, un'altra visuale, uno skyline degno di Parma capitale della cultura e ben più nobile, quello della vicina Pilotta e dei tesori d'arte che racchiude».

Nonostante i lavori siano partiti, questo gruppo di residenti spera ancora in una retromarcia e chiede al Comune di «accogliere le ragioni qui esposte che sconsigliano con forza la collocazione delle toilette, prendendo altre decisioni».

