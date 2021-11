Albina e Ave, rezdore star di YouTube grazie alla serie web «Pasta Grannies»

Bore Le nonne boresi, Albina Silva e Ave Ferrari, rispettivamente 90 e 75 anni, star di YouTube grazie al progetto di successo internazionale «Pasta Grannies».

Divertenti, energiche e dalle mani magiche: sono queste le caratteristiche delle «Pasta Grannies», ovvero le nonne d'Italia diventate virali sul web grazie alla loro arte: la pasta fatta in casa. A raccogliere queste storie di uova, farine e mattarelli è Vicky Benninson, critica gastronomica che 7 anni fa è entrata nelle cucine delle nonne di tutta Italia per carpire i loro segreti e tramandarli su YouTube, dove in breve tempo sono diventate un vero e proprio fenomeno della rete.

Il progetto, che conta a oggi oltre un milione di iscrizioni al canale YouTube, si è poi evoluto in un libro di ricette, dal titolo «Pasta Grannies, the secrets of Italy's best home cooks», disponibile anche in italiano. «Ho una preziosa collaboratrice, Livia De Giovanni, che definirei la mia granny finder - ha dichiarato Vicky -. Mi aiuta a trovare e, soprattutto, a persuadere le nonne in giro per l'Italia. Un'altra importante fonte deriva dalle pro loco, dalle sagre e dai famosi amici degli amici».

A far da importante collante tra il programma e le due boresi è stata Paola Ferrari della locale Pro loco, la quale ha ovviamente coinvolto i familiari delle signore: «Sono sempre presenti le famiglie delle “cuoche”, così è stato anche nel caso delle due nonne di Pozzolo e di Metti, che, con alcune aiutanti, ci hanno deliziato insegnandoci come preparare la torta di patate, tipica di questa zona, e gli anolini in brodo con lo stracotto!». Una giornata davvero soddisfacente e appassionante per le due nonnine, pronte a diffondere le prelibatezze culinarie della Valcenedola a suon di click e visualizzazioni in rete.

E.M.