Ecco «Scantanàdor», il Monopoli alla parmigiana

Quelle caselle viola, ad un passo dal «Via», erano il pericolo numero uno. Lì c'erano Viale dei Giardini e Parco della Vittoria e se qualcuno ci aveva costruito pure un albergo, beh, la bancarotta era assicurata. Qui invece guardatevi bene da Piazza del Duomo e dal Palazzo della Pilotta. Sono queste le caselle più preziose sul tabellone di «Scantanàdor», il gioco da tavolo che arriva in questi giorni in vendita in libreria e on line, rigorosamente tutto parmigiano.

Al zógh äd Pärma

«Al zógh äd Pärma» è, tanto per capirsi, una sorta di monopoli in vernacolo con le caselle di strade e piazze che ripercorrono la città. Sulla plancia c'è il centro storico, ma i quartieri alla fine ci sono tutti. Si parte da un tuffo vintage nel Kartdromo di San Pancrazio, poi si viaggia in Oltretorrente, al Pablo, al San Leonardo, nelle vie del centro storico e, a chiudere il tour, al San Lazzaro, in Cittadella e al Montanara. Obiettivo sempre quello: accaparrarsi più caselle possibili, costruire case ed alberghi e spennare gli avversari.

L'ambito «Mezzo palo»

A «Scantanàdor» non ci sono in banca né lire, nè euro ma il «Deca» di Bodoni, il «Cinquantino» di Correggio, il «Centino» di Maria Luigia e l'ambitissimo «Mezzo palo» del Maestro Peppino Verdi. Sullo sfondo delle banconote Pilotta, Duomo e Battistero, palazzo Ducale e teatro Regio.

Ma non finisce qui. Su «Scantanàdor» il pericolo potrebbe arrivare dalle carte «Che Mnäda» (leggi «Imprevisti») e «Sperèmma bén» (le vecchie «Probabilità»). Sono ottanta carte in tutto dove si gioca e tanto con il nostro dialetto. Ultimo tocco locale le stazioni che vengono trasformate in quattro luoghi della città. Uno di questi è la Gazzetta di Parma ma ci sono anche Eurotorri, Centrotorri e i supermercati Paladini.

L'idea del nuovo gioco è venuta ad una coppia di librai parmigiani, Giovanni Civa e Carlo Ferrari, che assieme alla casa editrice genovese Demoela hanno iniziato a pensare tabellone e carte. A loro si sono poi aggiunti Rico e Baroz di «Io parlo parmigiano» che hanno curato i testi con la supervisione di Enrico Maletti.

I disegni di Cantadori

Il tocco in più dell'edizione parmigiana rispetto a progetti simili avviati in tutta Italia è però arrivato da Giorgio Cantadori. «Abbiamo voluto un grafico parmigiano per dare una connotazione ancora più locale», spiega Giovanni Civa che rivela come «ho pensato a Scantanàdor perché nella mia libreria, a Reggio Emilia, volevo vendere anche qualcosa della mia città. Conoscevo quelli della Demoela ed abbiamo iniziato a lavorarci. Abbiamo curato molto i dettagli e la lingua aiutandoci anche con il dizionario Capacchi». Al suo fianco Carlo Ferrari della libreria Mondadori. «Il progetto è di un anno fa e lo abbiamo chiuso a luglio - racconta Ferrari - La cosa più dura? Le carte! C'era tantissimo materiale ed è stato difficile scegliere usi, costumi e tradizioni che raccontassero tutta la provincia. Perché le carte, vedrete, sapranno raccontare tutto il parmense. Chiaramente giocando». Carte che vedono la firma anche dei ragazzi di «Io parlo parmigiano». «La più bella? - si domandano - Quella dove si deve indovinare quanti gol ha fatto Crespo con la maglia del Parma. In dialetto fa davvero ridere tantissimo. Ma anche quella dove mandiamo i reggiani al Marabù...»

Giuseppe Milano