Esibizionista al parco giochi: patteggia 4 mesi

Fontanellato Non una bimba da parco giochi. Ma quel giorno Camilla (la chiameremo così), 18 anni, si era seduta sull'altalena perché aveva un capogiro improvviso le aveva offuscato la vista. Al suo fianco, un amico, che l'aveva sorretta. Forse un abbassamento di pressione dovuto anche al caldo di quel giorno d'estate. Pochi istanti, poi si era immediatamente ripresa. E a pochi metri di distanza aveva visto un uomo che la guardava con insistenza masturbandosi. Un volto conosciuto, un 78enne che in paese aveva incrociato altre volte. Tanto che il giorno dopo si era presentata dai carabinieri per la denuncia facendo subito nome e cognome dell'anziano. Che ieri ha patteggiato 4 mesi per atti osceni in luogo pubblico. Il gup Adriano Zullo gli ha concesso la sospensione della pena.

Un pomeriggio torrido: è il 13 luglio 2020, quando Camilla e l'amico, un paio di anni meno di lei, si incamminano verso il parco giochi sulla strada Provinciale. Camilla si siede sull'altalena e subito dopo scorge l'anziano che le mostra la lingua. Vuole attirare la sua attenzione, forse vorrebbe che Camilla si avvicinasse. E la ragazza distoglie lo sguardo, cerca di ignorarlo. Ma invece di desistere, l'anziano comincia a masturbarsi e richiama la sua attenzione. E' a pochi passi da Camilla e dall'amico, e a quel punto la ragazza decide di chiamare la polizia municipale.

Ma lui non smette. Vede che Camilla sta telefonando, eppure continua e con l'altra mano le fa cenno di avvicinarsi. Così, aspettando l'arrivo degli agenti, Camilla fotografa l'anziano mentre si sta ancora masturbando.

La pattuglia arriva nel giro di pochi minuti, ma appena l'anziano scorge gli agenti si siede per non far vedere ciò che stava facendo.

Ci sono le parole di Camilla, però. E soprattutto quella foto scattata poco prima. Tutto finito nella denuncia - 24 ore dopo - e poi nel procedimento penale. Che ieri si è chiuso con il patteggiamento.

Georgia Azzali